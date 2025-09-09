Лукашенко ориентирует банки на внедрение технологий с использованием ИИ

Речь шла о проблемных моментах – без скидки на трудные времена. Продиктована сложность в том числе санкциями. Как отметил глава государства, это был целенаправленный удар по банковскому сектору, и мы этот удар выдержали. Александр Лукашенко поблагодарил специалистов, но предостерег: сейчас не время расслабляться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы находите пути вашей активной работы, в том числе в сложном вопросе внешнеэкономическом. Иногда, конечно, мне приходилось подталкивать нашего председателя, других работников Национального банка и правительства. Но в целом неплохо. И за это я вам весьма благодарен. Но самое главное: ни в коем случае не останавливаться. Не надо, уважаемые друзья, исходить из личных каких-то интересов.

Сегодня ситуация очень сложная и стоит неимоверных усилий для того, чтобы сдерживать вокруг Беларуси ту обстановку, которая складывается. Понятно, вы можете сказать, что это моя забота как Президента, я стараюсь сделать для того, чтобы было тихо и спокойно. Но от банковского сектора зависит очень-очень много. Вы играете решающую роль в стабильности в нашем государстве. Есть рост экономики, производство, продажи и так далее – значит, вы хорошо работаете. И правительство в том числе. Нет этого – ну о чем мы с вами будем говорить?.. Это дестабилизация в стране. Она нам не нужна. Еще раз говорю, мы не хотим воевать, а вы тем более.