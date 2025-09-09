Лукашенко ориентирует банки на внедрение технологий с использованием ИИ
Главный показатель работы банковско-финансового сектора – рост экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания. В числе участников – правительство, команда Нацбанка и других банков, работающих на территории Беларуси. Всего – порядка 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Справедливость, а не стремление к наживе! Лукашенко обозначил приоритеты для банков Беларуси.
Речь шла о проблемных моментах – без скидки на трудные времена. Продиктована сложность в том числе санкциями. Как отметил глава государства, это был целенаправленный удар по банковскому сектору, и мы этот удар выдержали. Александр Лукашенко поблагодарил специалистов, но предостерег: сейчас не время расслабляться.
Лукашенко: экономика и банковский сектор Беларуси пережили беспрецедентные вызовы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы находите пути вашей активной работы, в том числе в сложном вопросе внешнеэкономическом. Иногда, конечно, мне приходилось подталкивать нашего председателя, других работников Национального банка и правительства. Но в целом неплохо. И за это я вам весьма благодарен. Но самое главное: ни в коем случае не останавливаться. Не надо, уважаемые друзья, исходить из личных каких-то интересов.
Сегодня ситуация очень сложная и стоит неимоверных усилий для того, чтобы сдерживать вокруг Беларуси ту обстановку, которая складывается. Понятно, вы можете сказать, что это моя забота как Президента, я стараюсь сделать для того, чтобы было тихо и спокойно. Но от банковского сектора зависит очень-очень много. Вы играете решающую роль в стабильности в нашем государстве. Есть рост экономики, производство, продажи и так далее – значит, вы хорошо работаете. И правительство в том числе. Нет этого – ну о чем мы с вами будем говорить?.. Это дестабилизация в стране. Она нам не нужна. Еще раз говорю, мы не хотим воевать, а вы тем более.
Отдельно разговор шел о цифровизации банковского сектора. Например, необходимо обеспечить работу технологии мгновенных платежей: удобства и для людей, и для бизнеса. Также банкам следует внедрять технологии на основе искусственного интеллекта, подчеркнул Президент. Это повысит эффективность внутренних процессов и позволит перераспределить специалистов для решения более сложных задач.
Александр Лукашенко:
В целом банкам нужно ориентироваться на получение максимальных положительных результатов, которые способны дать современные технологии. Цифровизация здесь не ради цифровизации, а для реального экономического эффекта. Я уже предупреждал: мы уже зацифровизировались не только в стране, но и в мире до такой степени, что телега может встать впереди лошади. Прежде чем делать шаги, нужно серьезнейшим способом, всесторонне все продумывать. Главное слово должны сказать наши специалисты.
Также в ходе совещания коснулись вопросов развития криптовалюты. Этот рынок, акцентировал Президент, требует прозрачности и разумного контроля. Все поручения даны, но действовать нужно быстро – подытожил глава государства.