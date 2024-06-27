«Для вас санкций нет». Лукашенко собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Национальный банк предлагает дальнейшее развитие отдельных банковских структур. Прежде чем ваши предложения одобрить, я хотел бы убедиться в том, что эти подходы будут способствовать решению общегосударственных задач. Государство в основе всего. Реализация ваших предложений должна расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий, как бы ни было сложно и трудно. Волокиты быть не должно. Я уже вам вначале сказал: для вас санкций нет. В любой ситуации можно найти выход из положения. Более детально просил бы остановиться на вопросах проведения трансграничных расчетов. В конце марта мы уже обсуждали эту тему и договорились, что там, где необходимо, будем помогать отечественным предприятиям в проведении платежей для зарубежных партнеров и возврате в страну валютной выручки. Что изменилось за это время?