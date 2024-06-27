«Для вас санкций нет». Лукашенко собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора

Расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий. Такую задачу поставил Президент сегодня, 27 июня, в ходе совещания по вопросам функционирования банковской среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий. Такую задачу поставил Президент сегодня, 27 июня, в ходе совещания по вопросам функционирования банковской среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор вышел предметным, в центре внимания предложения Нацбанка по дальнейшему развитию финансовых структур. Не так давно тему уже поднимали на самом высоком уровне, сегодня волнует вопрос: что сделано для привлечения инвесторов и сопровождения внешнеторговой деятельности отечественных предприятий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Национальный банк предлагает дальнейшее развитие отдельных банковских структур. Прежде чем ваши предложения одобрить, я хотел бы убедиться в том, что эти подходы будут способствовать решению общегосударственных задач. Государство в основе всего. Реализация ваших предложений должна расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий, как бы ни было сложно и трудно. Волокиты быть не должно. Я уже вам вначале сказал: для вас санкций нет. В любой ситуации можно найти выход из положения. Более детально просил бы остановиться на вопросах проведения трансграничных расчетов. В конце марта мы уже обсуждали эту тему и договорились, что там, где необходимо, будем помогать отечественным предприятиям в проведении платежей для зарубежных партнеров и возврате в страну валютной выручки. Что изменилось за это время?
Банковская система нацелена на обеспечение поддержки реальному сектору экономики. Особенно в то время, когда ситуация непростая. Впрочем, Президент не раз подчеркивал: для правительства санкций нет. Как доложил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, финансовые организации работают устойчиво, в том числе по линии кредитования. За пять месяцев 2024 года заметен прирост кредитных портфелей. Что примечательно – в белорусских рублях. Это новая тенденция для нашей страны.
Подробности – в следующем эфире.