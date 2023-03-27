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Беларусбанк меняет порядок приёма наличных через кассу с апреля

27 марта 2023 12:38
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ОАО «АСБ Беларусбанк» предупреждает клиентов об изменении процедуры приема наличных денежных средств через кассы с первого апреля 2023 года.

Согласно размещенной на сайте Беларусбанка информации, с начала следующего месяца претерпит изменения процедура внесения денежных средств юридическим лицом с целью пополнения текущего счета. Пополнять счет с 1 апреля через кассы банка на сумму, равную или более пятидесяти базовых величин, можно будет исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Ознакомиться с нововведением можно на сайте Беларусбанка.

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# Государственная политика в сфере банковской деятельности # общество

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