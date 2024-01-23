Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов

Сделать это финансовые учреждения смогут уже начиная с 1 марта. Подозрительность будет определяться по целой группе индикаторов: например, платеж идет с одного IP-адреса, а через 10 минут – уже с другого. Банки будут приостанавливать операции на двое суток, в течение которых могут связаться с клиентами для уточнения ситуации. Информация о подозрительных операциях поступит в систему обработки инцидентов Нацбанка, после чего четыре раза в сутки будет перенаправляться в коммерческие банки.

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