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Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов

23 января 2024 16:56
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Белорусские банки получили право блокировать платежи физлиц, если посчитают их подозрительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов-1

Сделать это финансовые учреждения смогут уже начиная с 1 марта. Подозрительность будет определяться по целой группе индикаторов: например, платеж идет с одного IP-адреса, а через 10 минут – уже с другого. Банки будут приостанавливать операции на двое суток, в течение которых могут связаться с клиентами для уточнения ситуации. Информация о подозрительных операциях поступит в систему обработки инцидентов Нацбанка, после чего четыре раза в сутки будет перенаправляться в коммерческие банки.

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# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Наталья Надольская

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