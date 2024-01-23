Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов

Белорусские банки получили право блокировать платежи физлиц, если посчитают их подозрительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские банки получили право блокировать платежи физлиц, если посчитают их подозрительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сделать это финансовые учреждения смогут уже начиная с 1 марта. Подозрительность будет определяться по целой группе индикаторов: например, платеж идет с одного IP-адреса, а через 10 минут – уже с другого. Банки будут приостанавливать операции на двое суток, в течение которых могут связаться с клиентами для уточнения ситуации. Информация о подозрительных операциях поступит в систему обработки инцидентов Нацбанка, после чего четыре раза в сутки будет перенаправляться в коммерческие банки.
Читайте также:
Нацбанк: среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых
Беларусь-Узбекистан: в Минске встретились делегации бизнес-кругов
Белорусские производители укрепляют свои позиции на международной арене