Женщины, которыми гордятся! Президент вручил госнаграды в преддверии 8 Марта

Накануне 8 Марта во Дворце Независимости чествовали тех, чья забота, труд и сила духа во многом определяют настоящее и будущее страны – белорусских женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Матерей, педагогов, ученых, спортсменок, работниц предприятий – всех, кто своим примером доказывает, что успех государства начинается с человека. Торжественная церемония вручения государственных наград в преддверии главного весеннего праздника уже стала доброй традицией. Как отметил Президент, она всегда проходит особенно искренне и тепло. Тем более символично, что 2026 год в Беларуси посвящен именно женщинам. В центре сегодняшней церемонии – матери. Более двух десятков белорусок удостоены ордена Матери за рождение и воспитание пятерых и более детей. И таких семей в стране становится все больше.

Трудно было придумать день лучше для самой трогательной церемонии вручения государственных наград в году, чем сегодняшний, солнечный, мартовский. Над Дворцом Независимости – голубое высокое небо, во Дворце – светлые эмоции и женские разговоры о главном. Когда мы планировали детей, рожали. Я никогда не думала, что это какая-то еще и награда от государства. Я думала, что это благословение просто для нашей семьи. Поэтому, когда мне предложили сюда приехать, это было очень неожиданно, волнительно и радостно.

Забота женщины – это и семья, это и работа, это и карьера. Основа, конечно, семья. Здоровье детей, близких. Всегда очень интересно наблюдать за этими героинями, потому что, увидев их на улице, да и сейчас на экранах, едва бы поверили в то, что у них столько детей.

Больше, чем профессиональных наград, сегодня вручали орденов Матери. За каждым из них будущее Беларуси. Пафосно? Но так и есть. Самые красивые кадры дня без лишних слов.

В завершение церемонии традиционный бокал «Советского». Обычно его поднимают стоя. Но когда в зале одни дамы, протокол можно изменить. Неизменно одно. Главные слова Александр Лукашенко говорит в финале. От себя лично, как от Президента, как от защитника и как от мужчины, услышать его должны все. Лукашенко – белорусским женщинам: если хоть один мужик вас обидит, напишите мне! И эта церемония, безусловно, запомнится. А в некоторых семьях этот день волей случая стал двойным праздником.

Так интересно просто получилось, что сегодня, 5 марта, 17 лет назад я стала мамой. Сегодня день рождения моего старшего ребенка. – То есть впервые стали мамой?

– Да. И вот в этот день меня пригласили сюда. И у нас, действительно, сегодня дома большой праздник.

Что до жалоб, то у приглашенных сегодня во Дворец Независимости с этим точно проблем возникнуть не должно, в смысле того, что жалоб нет. Будь иначе, едва ли столько орденов сегодня были вручены.

Сказать честно, я сама не сильно верю, что у меня пять детей. И, наверное, может быть, только на награду буду смотреть и верить, что у меня их пять. Но все, конечно, когда в семье дружба, мир, согласие, взаимопомощь, взаимопонимание. Когда нет какой-то работы у мамы, у папы, а есть работа семейная. Когда папа может заменить маму, мама может заменить папу. Когда дети могут заменить маму и папу. Поэтому это только в дружбе, согласии, в мире. Я хочу сказать, что у меня самый крепкий тыл. И если можно...