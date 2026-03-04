Прямой эфир

Орден матери вручили 26 многодетным минчанкам

04 марта 2026 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За безграничную любовь, ежедневную заботу и многодетное счастье. Ордена матери удостоены 26 минчанок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Высокие государственные награды вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Торжественная церемония прошла в Доме молодежи. Среди награжденных женщин представительницы промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, банковской сферы, торговли, учреждений образования и здравоохранения. Все они успешны в профессии, но главная ценность в жизни каждой – семья. Значительную часть времени посвящают детям, их развитию, здоровью и образованию. 

Всего в семьях награжденных минчанок воспитываются 132 ребенка. У двоих мам 6 детей, а 24 женщины растят по 5 детей.

Орден матери вручили 26 многодетным минчанкам-2

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Поддержка начинается уже, когда только мама забеременела. Это отпуск по беременности и родам, затем по уходу за ребенком. Ну и практически до совершеннолетия отдельная категория семей поддерживается в виде пособий, как до трех лет, так и старше трех лет. Немаловажную роль, конечно, играет и семейный капитал – в Минске он назначен более 21 тысячи семей. На сегодняшний день сумма составляет 35,5 тысяч, и эта сумма индексируется.

Орден матери вручили 26 многодетным минчанкам-4

Татьяна Шепелева, многодетная мама:
Детей у меня шесть. Самой старшей 28, самому младшему 11. Мне нравится быть многодетной мамой. Это интересно. Это мой проект, который я воплотила, начиная с 23 лет. 

Орден матери вручили 26 многодетным минчанкам-6

Оксана Буко, многодетная мама:
У меня две девочки и три мальчика. У меня очень хорошие дети. Я их всех люблю. И если куда-то уезжают, чувствую, что кого-то не хватает. 

Впервые Орден матери в Беларуси вручили 14 октября 1996 года. За это время почетной награды удостоены 1 148 минчанок.

# Владимир Кухарев # Госнаграды # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
Шантажируют и требуют выкуп! Психолог рассказала, как мошенники воздействуют на детей и затягивают их в схемы
04 марта 2026 17:32

Шантажируют и требуют выкуп! Психолог рассказала, как мошенники воздействуют на детей и затягивают их в схемы

Какой вид мошенничества сейчас самый популярный? Представитель ГУВД привел статистику
04 марта 2026 17:28

Какой вид мошенничества сейчас самый популярный? Представитель ГУВД привел статистику

В Правительстве обсудили кадровое обеспечение бизнеса и регулирование трудовых отношений
04 марта 2026 17:06

В Правительстве обсудили кадровое обеспечение бизнеса и регулирование трудовых отношений