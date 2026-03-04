Орден матери вручили 26 многодетным минчанкам

За безграничную любовь, ежедневную заботу и многодетное счастье. Ордена матери удостоены 26 минчанок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высокие государственные награды вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Торжественная церемония прошла в Доме молодежи. Среди награжденных женщин представительницы промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, банковской сферы, торговли, учреждений образования и здравоохранения. Все они успешны в профессии, но главная ценность в жизни каждой – семья. Значительную часть времени посвящают детям, их развитию, здоровью и образованию. Всего в семьях награжденных минчанок воспитываются 132 ребенка. У двоих мам 6 детей, а 24 женщины растят по 5 детей.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Поддержка начинается уже, когда только мама забеременела. Это отпуск по беременности и родам, затем по уходу за ребенком. Ну и практически до совершеннолетия отдельная категория семей поддерживается в виде пособий, как до трех лет, так и старше трех лет. Немаловажную роль, конечно, играет и семейный капитал – в Минске он назначен более 21 тысячи семей. На сегодняшний день сумма составляет 35,5 тысяч, и эта сумма индексируется.

Татьяна Шепелева, многодетная мама:

Детей у меня шесть. Самой старшей 28, самому младшему 11. Мне нравится быть многодетной мамой. Это интересно. Это мой проект, который я воплотила, начиная с 23 лет.