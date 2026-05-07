Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды

Для страны одинаково важны и трудовые победы, и готовность защищать свой дом с оружием в руках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она приурочена ко Дню победы. Во Дворце Независимости собрались люди, ежедневный труд которых задает ритм жизни страны. Глава государства поблагодарил тех, кто обеспечивает обороноспособность и правопорядок, назвав их щитом и мечом республики и подчеркнул вклад аграриев, выведших Беларусь в число ведущих экспортеров продовольствия.

Среди награжденных – представители коллективов «Атлант» и «Белавиа», которые успели стать национальными брендами. Особых слов удостоились работники сферы образования и ветераны, приближавшие май 1945-го. Среди них – Александр Фельдман, легендарный минский педагог со стажем работы почти 60 лет. Ему присвоено звание народного учителя Беларуси. Президент также поблагодарил строителей, меняющих облик городов, энергетиков, работников торговли, деятелей культуры. Отдельно глава государства выделил двух молодых людей, получивших награду за мужество, спасших людей при пожаре, – поступок, который Александр Лукашенко назвал примером правильного воспитания, начинающегося с семьи и школы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Накануне великого, священного праздника – Дня Победы – мы собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Эта знаковая традиция – еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но непокоренная, вместе с другими народами Советского Союза спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но, если потребуется, готовы защищать ее, не жалея своих жизней, с оружием в руках, как делали это они. Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей силового блока. Это люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромная заслуга. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь мир.