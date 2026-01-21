Доверие к белорусской продукции в ЕАЭС составляет свыше 65 %

Качество – вопрос № 1 для Беларуси. И не только в нынешней одноименной пятилетке. В современных условиях, когда рынки переполнены однотипными товарами, потребитель отдает предпочтение той продукции, с которой или знаком, или потенциально доверяет стране-производителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как показывают социсследования, доверие к белорусской продукции уже на протяжение нескольких лет традиционно высокое, в частности на рынке ЕАЭС – свыше 65 %. Примечательно, что заслуга не в удачном маркетинговом крючке, а в стабильности.
Покупая тот или иной отечественный товар, потребитель знает, чего ждать. В этом отношении наши производители (от продуктов питания до спецтехники) консерваторы – ставку делают не столько на громкую рекламу, сколько на качество. Хотя без рекламы сегодня никуда, как неоднократно говорил Президент. Производить мы умеем, а вот продавать еще предстоит научиться.
Подтверждение наших компетенций – символ Государственного знака качества. По итогам 2025 года его вручили продукции 12 предприятий. В числе лауреатов второй год подряд Рогачевский молочно-консервный комбинат, кондитерская фабрика «Коммунарка» и Оршанский льнокомбинат. Как подчеркнул глава государства, накануне вручая народную награду, останавливаться на достигнутом нельзя.
Президент вручил символы Государственного знака качества.
Государственный знак качества дает производителям ряд преференций. Например, выделение товаров на полках магазинов, информационную поддержку на сайтах госорганов, а также помощь в продвижении на международных площадках.
В частности, на рынках Африки, Азии и Латинской Америки. Сотрудничество со странами дальней дуги сегодня активно развивается. Они наши ориентиры, о чем заявил Президент, обращаясь с посланием народу и парламенту. Нас там ждут, и главное – не опоздать занять свою нишу.
В целом товары со знаком «Сделано в Беларуси» представлены более чем в 150 странах, и география поставок расширяется.
Читайте также:
Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль
«Это величайшая реклама продукции!» Лукашенко про Государственный знак качества
Лукашенко: белорусские предприятия одними из первых в СССР получили знак качества