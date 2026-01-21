Доверие к белорусской продукции в ЕАЭС составляет свыше 65 %

Качество – вопрос № 1 для Беларуси. И не только в нынешней одноименной пятилетке. В современных условиях, когда рынки переполнены однотипными товарами, потребитель отдает предпочтение той продукции, с которой или знаком, или потенциально доверяет стране-производителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показывают социсследования, доверие к белорусской продукции уже на протяжение нескольких лет традиционно высокое, в частности на рынке ЕАЭС – свыше 65 %. Примечательно, что заслуга не в удачном маркетинговом крючке, а в стабильности. Покупая тот или иной отечественный товар, потребитель знает, чего ждать. В этом отношении наши производители (от продуктов питания до спецтехники) консерваторы – ставку делают не столько на громкую рекламу, сколько на качество. Хотя без рекламы сегодня никуда, как неоднократно говорил Президент. Производить мы умеем, а вот продавать еще предстоит научиться.