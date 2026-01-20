«Это величайшая реклама продукции!» Лукашенко про Государственный знак качества

В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром. Подробности. В лучшие из качественных отобрали 12 победителей. Наличие этой метки качества – бесспорность конкурентоспособности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны понимать, что это величайшая реклама вашей продукции. И весьма заслуженная реклама. Как видите, за 10 лет на 3 тыс. товаров, как было раньше, мы не выйдем. Это не потому, что у нас их нет, а потому, что задача перед правительством поставлена одна – только самые лучшие. И чтобы потом, получив знак качества, на международных рынках, да и внутри страны, нам не предъявили претензии. Мы продолжаем формировать протокол наших государственных церемоний. Организаторы этой подошли с креативом. Вместо дежурного на сцене – живое поздравление. Беларусь – машиностроительное государство. Одно предложение вмещает научные разработки, промышленные компетенции, мощности производств – сердце машиностроения – это мотор. Дизельный получил знак качества. Первый ждет целой линейки своих двигателей или в кооперации с американцами. Вот так дипломатия продвигает промышленность.

Александр Лукашенко:

Недавно мне из Соединенных Штатов Америки Белый дом прислал запрос. Мы это не обнародовали. «А что может Беларусь купить в США? Вот мы готовы у вас там калийные удобрения, еще что-то закупать. А Беларусь что может?» Трамп же хороший экономист. По крайней мере, чтобы был баланс. Я так подумал, наверное, мы не очень много закупаем. Но когда посмотрели, – там целая простыня. Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные. Поэтому нам надо, чтобы это все делал ты. Можешь с американцами. Я могу с ними переговорить в этом плане.

А объединять и передавать энергию может кабельная продукция из Витебска. То есть по этим жилам течет энергия от нашей АЭС и преобразуется в тепловую или энергию для развития IT-индустрии, а учитывая прорывной указ Президента по токенам – майнинг-отрасль.

Продукцией предприятия уже несколько раз можно окутать экватор. Награду получили за кабель толщиной в ствол дерева. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена способен сам себя мониторить на повреждения. Александр Лукашенко мог бы не уйти, а уехать на подарке. Самый узнаваемый белорусский кроссовер – со знаком качества.