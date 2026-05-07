Лукашенко: любые достижения в стране начинаются с учителя

Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды представителям самых разных профессий и сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме слов благодарности, Президент, разумеется, немало сказал и об историческом значении грядущего святого для каждого белоруса праздника Дня Великой Победы.

Всегда особое удовольствие наблюдать за теми, кто приходит во Дворец Независимости за своими наградами. В каких бы должностях, возрасте, из какой бы сферы ни были белорусы, все за час до торжественной церемонии чувствуют себя приблизительно одинаково.

Светлана Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования: Настолько трепетно, настолько ответственно. И такая гордость. Получить медаль из рук главы государства – это услышать о том, что твоя работа нужна. Она важна, значима. Что ты делаешь как преподаватель. Все твои исследования как ученого, или управленческая компетентность, или общественные инициативы, которые выдвигают в Белорусском союзе женщин, востребованы на высочайшем уровне.

Мужчины, конечно, более сдержаны в эмоциях и с куда большим удовольствием говорят о своих профессиональных заслугах, за которые сегодня и представлены к государственным наградам. Хотя скромно уверяют, что каждая из них не персональная, а коллективная.

Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова: В 2021 году нам порекомендовали взять в Свислочском районе одно хозяйство-комплекс в Порозово. Вместе с ним мы получили полторы тысячи гектаров. Почему Порозово? Около 130 хозяйств было в области, и оно занимало где-то третье место снизу. А сегодня за эти годы навели порядок, все сделали, те же кадры, кстати, руководят, которые были. Но сегодня пятое место в области.

Александр Лукашенко часто говорит публично, что вручение госнаград для него – самая приятная конституционная обязанность. А в преддверии Дня Победы это еще и особенно символично. Все же те, кто сегодня в зале, тоже победители. К счастью, в мирное время. Но только благодаря каждому третьему белорусу, который с той войны не вернулся. И мы обязаны это помнить.

Среди награжденных представители разных сфер: АПК, строительной отрасли, образования, силового блока. Все эти люди профессионально и лично делают много, чтобы Беларусь и белорусы жили благополучно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках.

Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавиа». Коллективы этих предприятий свои работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону.

А те, кто трудятся в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам.

Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения – рискуя собой, спасли людей на пожаре, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир.