Турчин по поручению Президента вручил госнаграды работникам различных сфер

Благодарность за труд и преданность делу. По поручению Президента Беларуси премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды заслуженным людям страны. В зале собрались те, кто своим ежедневным трудом создает прочный фундамент для развития государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди награжденных – работники промышленности, налоговых органов, сельского хозяйства, гражданской авиации, государственные служащие. Люди самых разных профессий, но с общим подходом к делу. За плечами каждого из них – многолетняя работа, высокие результаты и реальный вклад в развитие отраслей.

Елена Семенкова, учитель ГУО «Специальная школа Оршанского района»: В этом году исполнится ровно 40 лет моей педагогической деятельности. Конечно, приятно, почетно, ответственно, поскольку накладывает отпечаток на дальнейшую деятельность. Это стремление к новым вершинам, новым достижениям. Заряжаться свежими идеями и успешно воплощать их в жизнь.

Дмитрий Черняков, директор Гомельского химического завода:

Эмоции переполняют, потому что действительно это гордо и очень почетно получать награду из рук премьер-министра. На самом деле, у меня очень долгий путь работы на Гомельском химическом заводе. Я начинал его со слесаря. Сейчас уже практически 13 лет возглавляю данное предприятие. Несмотря на санкционные ограничения, предприятие 100 % загружено, работает, выпускает импортозамещающую продукцию.

Как отметил Александр Турчин, история пишется не только датами и событиями. Своей жизнью и работой именно люди вписывают яркие страницы в летопись суверенной Беларуси. Любые управленческие решения и государственные программы не работают без конкретного человека, который добросовестно делает свое дело.