Спасибо Президенту за радость в глазах отца – трогательная история от заслуженного учителя Беларуси
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы заслуженный учитель Беларуси. Теперь я понимаю, почему вы заслуженный. Что вам сказал отец, когда вы в его ладонь положили нагрудный знак?
Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь:
Когда подготовили документы, это же ведь не спонтанно – нужно пройти одобрение и на уровне горисполкома, облисполкома. И ты знаешь, что документы уже готовы.
А потом узнаю, что у отца времени очень мало. Я начала молиться, чтобы успеть увидеть его глаза. Каждый – это испытание. А потом подумалось мне: не хочу никаких наград, но чтобы папа подольше ждал. Может быть, это даст ему силы, как у ветеранов бывает, когда они ждут 9 Мая. А потом звонок: Галина Николаевна, приезжайте в Минск.
И получить эту награду из рук Президента – хочу сказать ему большое спасибо за ту радость, которую я увидела в глазах по возвращению. Когда папа уже лежал, он не всегда был в сознании, но я вернулась, тихонечко положила ему нагрудный знак в руку.
Галина Беляева:
Он открыл глаза, спросил: Галь, это что? Я говорю: пап, это моя награда. Отец засветился – солнце вокруг. И он с ней лежал час, два, и он улыбался.
За это хочу сказать спасибо всем кто видел, кто предложил мою кандидатуру. Спасибо хочу сказать Президенту за то, что он заметил, что руку пожал, потому что для моего отца это очень уважаемый человек, первый человек, величина.
Увидеть эту радость в последние дни… Когда мне очень тяжело, я вспоминаю это солнце, которое светилось. Когда беру нагрудный знак в руку, это символ моей семьи, наследия. Надеюсь, что передам это и своим сыновьям. Что для отца-то нужно большего? Порадоваться за детей.
Нашли могилу Пушкина в Могилёве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой.