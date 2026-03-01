Спасибо Президенту за радость в глазах отца – трогательная история от заслуженного учителя Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы заслуженный учитель Беларуси. Теперь я понимаю, почему вы заслуженный. Что вам сказал отец, когда вы в его ладонь положили нагрудный знак?

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь:

Когда подготовили документы, это же ведь не спонтанно – нужно пройти одобрение и на уровне горисполкома, облисполкома. И ты знаешь, что документы уже готовы. А потом узнаю, что у отца времени очень мало. Я начала молиться, чтобы успеть увидеть его глаза. Каждый – это испытание. А потом подумалось мне: не хочу никаких наград, но чтобы папа подольше ждал. Может быть, это даст ему силы, как у ветеранов бывает, когда они ждут 9 Мая. А потом звонок: Галина Николаевна, приезжайте в Минск. И получить эту награду из рук Президента – хочу сказать ему большое спасибо за ту радость, которую я увидела в глазах по возвращению. Когда папа уже лежал, он не всегда был в сознании, но я вернулась, тихонечко положила ему нагрудный знак в руку.