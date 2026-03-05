«Мы, мужики, готовы для вас сделать все!» Президент поздравил белорусок с наступающим 8 Марта
Торжественная церемония вручения государственных наград в преддверии главного весеннего праздника уже стала доброй традицией. Как отметил Президент, она всегда проходит особенно искренне и тепло. Тем более символично, что 2026 год в Беларуси посвящен именно женщинам. В центре сегодняшней церемонии – матери. Более двух десятков белорусок удостоены ордена Матери за рождение и воспитание пятерых и более детей. И таких семей в стране становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как проходила эта особая церемония и какие слова сегодня звучали во Дворце Независимости – репортаж Алены Сыровой.
Когда в мире царит хаос, рушатся устои, все слова приобретают сакральную значимость. И та честность, с которой о непростом говорит сильный человек, конечно, в самое сердце каждой белоруски.
«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам, конечно, мужикам, несколько неприятно, стыдно и неудобно сегодня говорить эти слова, когда эти же мужики, развязав войну совсем недалеко от наших границ, загубили больше сотни девчонок.
Но наши женщины еще и профессионалы, потому смогут подставить и подставляют плечо своим мужчинам на мирной ниве.
Александр Лукашенко:
Вы яркое тому подтверждение, добиваетесь впечатляющих успехов в самых разных сферах. Например, Галина Васильевна Радоман – подлинный сельский учитель, человек с огромным жизненным профессиональным опытом. Шутка ли? Почти полвека в образовании. И весь коллектив ей под стать. А ученики побеждают на республиканских и даже международных конкурсах.
Одна из самых молодых в этом зале – наша знаменитая спортсменка, красавица Юлия Апанасович. 11 лет подряд чемпионка Беларуси по боксу, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира. Она ведь тоже родом из деревни, из многодетной семьи, научена и работать, и трудности преодолевать. Поэтому многого и достигла.
Александр Лукашенко:
Дорогие наши женщины! Пользуясь случаем, я хочу от всей души поздравить вас и в вашем лице всех наших белорусок с наступающим светлым праздником. Спасибо вам за тот бесценный вклад, который вы уже сделали для родной страны.
Да, это женский праздник, но в этот день мы, мужики, готовы для вас сделать все. Прежде всего для наших белорусских женщин. Потому что ваше счастье, настроение, ваши успехи зависят от белорусских прежде всего мужиков. Ну кто-то махнет за пределы страны, всякое бывает. Но вы помните, что здесь, в Беларуси, мы вас ценим, мы вас любим. И здесь ваша земля. Я уверяю, что мы, мужики, всегда готовы вас беречь, защищать, помогать, поддерживать и радовать.
Женщины, которыми гордятся! Президент вручил госнаграды в преддверии 8 Марта
Галина Радоман, к слову, супруга главы «Агрокомбината Снов», одного из самых успешных в стране. Иллюстрация тому, какие женщины вдохновляют сильную половину на подвиги. Впрочем, им сегодня есть что сказать главному в стране.
В наше такое непростое время мы чувствуем внимание к себе, трепетное отношение, заботу и спокойствие за наших детей и внуков, что мы можем спокойно растить их. Всем хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья, исполнения желаний, семейного благополучия. А нашей любимой родной Беларуси я желаю чистого голубого неба, яркого солнца и процветания.