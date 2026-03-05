«Мы, мужики, готовы для вас сделать все!» Президент поздравил белорусок с наступающим 8 Марта

Торжественная церемония вручения государственных наград в преддверии главного весеннего праздника уже стала доброй традицией. Как отметил Президент, она всегда проходит особенно искренне и тепло. Тем более символично, что 2026 год в Беларуси посвящен именно женщинам. В центре сегодняшней церемонии – матери. Более двух десятков белорусок удостоены ордена Матери за рождение и воспитание пятерых и более детей. И таких семей в стране становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проходила эта особая церемония и какие слова сегодня звучали во Дворце Независимости – репортаж Алены Сыровой.

Когда в мире царит хаос, рушатся устои, все слова приобретают сакральную значимость. И та честность, с которой о непростом говорит сильный человек, конечно, в самое сердце каждой белоруски. «Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам, конечно, мужикам, несколько неприятно, стыдно и неудобно сегодня говорить эти слова, когда эти же мужики, развязав войну совсем недалеко от наших границ, загубили больше сотни девчонок. Но наши женщины еще и профессионалы, потому смогут подставить и подставляют плечо своим мужчинам на мирной ниве.

Александр Лукашенко:

Вы яркое тому подтверждение, добиваетесь впечатляющих успехов в самых разных сферах. Например, Галина Васильевна Радоман – подлинный сельский учитель, человек с огромным жизненным профессиональным опытом. Шутка ли? Почти полвека в образовании. И весь коллектив ей под стать. А ученики побеждают на республиканских и даже международных конкурсах. Одна из самых молодых в этом зале – наша знаменитая спортсменка, красавица Юлия Апанасович. 11 лет подряд чемпионка Беларуси по боксу, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира. Она ведь тоже родом из деревни, из многодетной семьи, научена и работать, и трудности преодолевать. Поэтому многого и достигла.

Александр Лукашенко:

Дорогие наши женщины! Пользуясь случаем, я хочу от всей души поздравить вас и в вашем лице всех наших белорусок с наступающим светлым праздником. Спасибо вам за тот бесценный вклад, который вы уже сделали для родной страны. Да, это женский праздник, но в этот день мы, мужики, готовы для вас сделать все. Прежде всего для наших белорусских женщин. Потому что ваше счастье, настроение, ваши успехи зависят от белорусских прежде всего мужиков. Ну кто-то махнет за пределы страны, всякое бывает. Но вы помните, что здесь, в Беларуси, мы вас ценим, мы вас любим. И здесь ваша земля. Я уверяю, что мы, мужики, всегда готовы вас беречь, защищать, помогать, поддерживать и радовать. Женщины, которыми гордятся! Президент вручил госнаграды в преддверии 8 Марта