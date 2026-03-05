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«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам

05 марта 2026 16:35
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Есть дни, когда здесь царит особая – по-настоящему теплая и душевная атмосфера. И сегодняшний – как раз из таких. Накануне 8 Марта во Дворце Независимости чествовали тех, чья забота, труд и сила духа во многом определяют настоящее и будущее страны – белорусских женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матерей, педагогов, ученых, спортсменок, работниц предприятий – всех, кто своим примером доказывает: успех государства начинается с человека. Торжественная церемония вручения государственных наград в преддверии главного весеннего праздника уже стала доброй традицией. 

Как отметил Президент, она всегда проходит особенно искренне и тепло. Тем более символично, что 2026 год в Беларуси посвящен именно женщинам – таким разным, но единым в стремлении сделать свою страну лучше и счастливее.

В центре сегодняшней церемонии – матери. Более двух десятков белорусок удостоены ордена Матери за рождение и воспитание пяти и более детей. И таких семей в стране становится все больше. Награды сегодня получили и женщины, добившиеся выдающихся результатов в профессии – в образовании, науке, промышленности и спорте. Орден Почета, медали «За трудовые заслуги», почетные звания как знак признания таланта, труда и преданности своему делу.

Как проходила эта особая церемония и какие слова сегодня звучали во Дворце Независимости – репортаж Алены Сыровой.

«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам-2

Большинство из приглашенных сегодня – мамы пятерых и более. Всегда очень интересно наблюдать за этими героинями, потому что, увидев их на улице, да и сейчас, на экранах, едва бы поверили в то, что у них столько детей. Глава государства к церемониям вручения госнаград всегда относится с особым трепетом и подбирает особые слова, но к этой подошел с нескрываемым теплом.

Лукашенко – белорусским женщинам: если хоть один мужик вас обидит, напишите мне!

«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
2026 год в Беларуси посвящен именно вам. Таким разным, но единым в стремлении сделать нашу страну лучше и счастливее. В этом, наверное, суть нашей женщины. Мы отдаем дань уважения нашим скромным труженицам, настоящим профессионалам, хранительницам настоящих традиций национальных и домашнего очага. А главное – нашим матерям. Читайте далее.

«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам-6

Александр Лукашенко:
Есть такие целеустремленные, я бы даже сказал, героические родители, у которых 10 наследников. Особенно этим славятся наши южане – Брестская область. И абсолютные рекордсмены – семья, у которой 14 детей. Это Минщина. Если здоровье позволяет, надо брать с них пример. Я уверен, что, глядя на вас, таких цветущих и таких счастливых, люди задумаются о втором ребенке, а там и третий. Государство таких людей поддержит, как бы ни было трудно и сложно. 

# Семья # Год белорусской женщины # Александр Лукашенко # Госнаграды

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