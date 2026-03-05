«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам

Есть дни, когда здесь царит особая – по-настоящему теплая и душевная атмосфера. И сегодняшний – как раз из таких. Накануне 8 Марта во Дворце Независимости чествовали тех, чья забота, труд и сила духа во многом определяют настоящее и будущее страны – белорусских женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матерей, педагогов, ученых, спортсменок, работниц предприятий – всех, кто своим примером доказывает: успех государства начинается с человека. Торжественная церемония вручения государственных наград в преддверии главного весеннего праздника уже стала доброй традицией.

Как отметил Президент, она всегда проходит особенно искренне и тепло. Тем более символично, что 2026 год в Беларуси посвящен именно женщинам – таким разным, но единым в стремлении сделать свою страну лучше и счастливее.

В центре сегодняшней церемонии – матери. Более двух десятков белорусок удостоены ордена Матери за рождение и воспитание пяти и более детей. И таких семей в стране становится все больше. Награды сегодня получили и женщины, добившиеся выдающихся результатов в профессии – в образовании, науке, промышленности и спорте. Орден Почета, медали «За трудовые заслуги», почетные звания как знак признания таланта, труда и преданности своему делу.