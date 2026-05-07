«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая

Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды представителям самых разных профессий и сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отстаивать интересы и суверенитет страны, по сути, обязанность каждого гражданина. Но те, кто давал присягу и носит погоны, сколько бы звезд на них ни было, об этом знают больше.

Я как представитель сил специальных операций могу вас заверить, что каждый военнослужащий нашего рода войск всегда верит девизу «Никто, кроме нас». Он обязывает нас в любой обстановке, в любое время выполнить любые самые сложные задачи по защите суверенитета и независимости нашей любимой Республики Беларусь.

Куда более эмоциональны те, кто отвечает за то, чтобы в домах и душах белорусов было тепло и сыто. Сегодня они на виду у всей страны.

Как Александр Григорьевич уже сказал, будет мир, будет и хлеб. Всем нам мирного неба, а вкусного хлеба мы вам обещаем. Спасибо вам огромное за внимание и оказанную честь находиться здесь, в этом зале. Осознавать ценность жизни, ценность момента и возможность жить, работать, растить наших детей на мирной земле. Спасибо вам огромное. Любопытно, но больше всего во Дворце Независимости в этот четверг представителей сферы образования, преподавателей вузов и школьных учителей. Они вырастили не одно поколение тех, кем сегодня гордится Беларусь. Любые достижения в стране начинаются с учителя – Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45 году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам! Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Потому что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той Великой Победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны. И не только нам.

О математике Александр Маркович Фельдман и сотни тех, кого он ей учил, знают много. 58 лет стажа, вдумайтесь! В столичной гимназии он планирует доработать до 100. Александр Фельдман, народный учитель Беларуси:

Во все времена дети есть дети. И я большой разницы не вижу. Математику учат. По крайней мере, все хотят, но у каждого по-разному получается.

Каждая такая церемония – это еще и мотивация, вдохновение. Побеждать себя, свои страхи, свою лень каждый день.

Александр Лукашенко:

Приятно встречаться с лучшими людьми нашей страны, которые сделали немало, чтобы наша Беларусь, как некоторые из вас говорили только что, была такой светлой, доброй и красивой. Такую Беларусь мы должны сохранить и сделать ее еще лучше и красивее. В этом наше предназначение.