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«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая

07 мая 2026 17:36
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Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды представителям самых разных профессий и сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-2

Отстаивать интересы и суверенитет страны, по сути, обязанность каждого гражданина. Но те, кто давал присягу и носит погоны, сколько бы звезд на них ни было, об этом знают больше. 

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-4

Я как представитель сил специальных операций могу вас заверить, что каждый военнослужащий нашего рода войск всегда верит девизу «Никто, кроме нас». Он обязывает нас в любой обстановке, в любое время выполнить любые самые сложные задачи по защите суверенитета и независимости нашей любимой Республики Беларусь.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-6

Куда более эмоциональны те, кто отвечает за то, чтобы в домах и душах белорусов было тепло и сыто. Сегодня они на виду у всей страны.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-8

Как Александр Григорьевич уже сказал, будет мир, будет и хлеб. Всем нам мирного неба, а вкусного хлеба мы вам обещаем. Спасибо вам огромное за внимание и оказанную честь находиться здесь, в этом зале. Осознавать ценность жизни, ценность момента и возможность жить, работать, растить наших детей на мирной земле. Спасибо вам огромное.

Любопытно, но больше всего во Дворце Независимости в этот четверг представителей сферы образования, преподавателей вузов и школьных учителей. Они вырастили не одно поколение тех, кем сегодня гордится Беларусь.

Любые достижения в стране начинаются с учителя – Лукашенко.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45 году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам! Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Потому что без вас будет нам очень сложно. 

Как бы там ни было, а человеческая память такая, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той Великой Победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны. И не только нам.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-12

О математике Александр Маркович Фельдман и сотни тех, кого он ей учил, знают много. 58 лет стажа, вдумайтесь! В столичной гимназии он планирует доработать до 100.

Александр Фельдман, народный учитель Беларуси:
Во все времена дети есть дети. И я большой разницы не вижу. Математику учат. По крайней мере, все хотят, но у каждого по-разному получается.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-14

Каждая такая церемония – это еще и мотивация, вдохновение. Побеждать себя, свои страхи, свою лень каждый день.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-16

Александр Лукашенко:
Приятно встречаться с лучшими людьми нашей страны, которые сделали немало, чтобы наша Беларусь, как некоторые из вас говорили только что, была такой светлой, доброй и красивой. Такую Беларусь мы должны сохранить и сделать ее еще лучше и красивее. В этом наше предназначение.

«Такую Беларусь мы должны сохранить». Лукашенко вручил госнаграды накануне 9 Мая-18

Церемония в преддверии Дня Победы – это еще и напоминание. В нашей крови гены победителей и тех, кто при более сложных обстоятельствах не сдавался и созидал. Значит, и мы не имеем права поступать иначе.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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