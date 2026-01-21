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Лукашенко обратил внимание на агрессивную конкуренцию в мире

21 января 2026 16:55
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Александр Лукашенко 20 января вручил символы Государственного знака качества. Торжественная церемония состоялась в международном выставочном комплексе «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратил внимание на условия агрессивной конкуренции на международных рынках. Зачастую методы недобросовестные, подчеркнул Александр Лукашенко. И действительно, количество скандальных историй, а вместе с тем и судебных разбирательств, растет ежегодно. Парадоксально, когда отдельные страны в вопросах торговли приоритет отдают не собственным производителям, а зарубежным.

Доверие к белорусской продукции в ЕАЭС составляет свыше 65 %.

Лукашенко обратил внимание на агрессивную конкуренцию в мире-2

Развитие получило соглашение между Евросоюзом и блоком МЕРКОСУР, заключенное по итогам 25-летних переговоров. Накануне подписания состоялись протесты фермеров ЕС, которые обеспокоены последствиями наплыва на европейский рынок дешевых и, возможно, низкокачественных продуктов питания из стран Южной Америки. 

Фермеры ЕС протестуют перед Европарламентом против соглашения МЕРКОСУР.

Лукашенко обратил внимание на агрессивную конкуренцию в мире-4

Знака качества удостоен и кабель с изоляцией от предприятия «Энергокомплект». Здесь производят порядка 200 тысяч маркоразмеров кабельной продукции. Тот, что заслужил награду, для страны инновационный и закрывает потребность в импортных товарах. Сегодня он заменил традиционные ранее линии воздушной электропередачи. 

Лукашенко обратил внимание на агрессивную конкуренцию в мире-6

Ирина Жукова, заместитель начальника отдела управления качеством компании «Энергокомплект»:
Данный кабель является невероятно надежным. Он обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях и внешних воздействующих факторах. При эксплуатации кабель не выделяет вредных продуктов, загрязняющих окружающую среду. 

При добавлении огнестойких компаундов он становится пожаробезопасным. Для Республики Беларусь данный вид кабеля является инновационным и полностью импортозамещающим продуктом.

Лукашенко обратил внимание на агрессивную конкуренцию в мире-8

Сергей Красновский, главный инженер компании «Энергокомплект»:
Мощность предприятия составляет порядка 60 тысяч тонн кабельных изделий в год. Кабель выпускается напряжением от 6 до 330 тысяч вольт и предназначен для энергосистемы, для атомных электростанций. 

На сегодняшний день мы поставляли на Белорусскую атомную станцию, поставляем на турецкую атомную станцию. Сегодня ведутся переговоры о поставке на другие атомные станции, строящиеся в мире.

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# Госнаграды # Предприятия Беларуси # Международная политика

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