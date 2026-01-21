Лукашенко обратил внимание на агрессивную конкуренцию в мире

Глава государства обратил внимание на условия агрессивной конкуренции на международных рынках. Зачастую методы недобросовестные, подчеркнул Александр Лукашенко. И действительно, количество скандальных историй, а вместе с тем и судебных разбирательств, растет ежегодно. Парадоксально, когда отдельные страны в вопросах торговли приоритет отдают не собственным производителям, а зарубежным.

Александр Лукашенко 20 января вручил символы Государственного знака качества. Торжественная церемония состоялась в международном выставочном комплексе «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие получило соглашение между Евросоюзом и блоком МЕРКОСУР, заключенное по итогам 25-летних переговоров. Накануне подписания состоялись протесты фермеров ЕС, которые обеспокоены последствиями наплыва на европейский рынок дешевых и, возможно, низкокачественных продуктов питания из стран Южной Америки.

Знака качества удостоен и кабель с изоляцией от предприятия «Энергокомплект». Здесь производят порядка 200 тысяч маркоразмеров кабельной продукции. Тот, что заслужил награду, для страны инновационный и закрывает потребность в импортных товарах. Сегодня он заменил традиционные ранее линии воздушной электропередачи.

При добавлении огнестойких компаундов он становится пожаробезопасным. Для Республики Беларусь данный вид кабеля является инновационным и полностью импортозамещающим продуктом.

Ирина Жукова, заместитель начальника отдела управления качеством компании «Энергокомплект»: Данный кабель является невероятно надежным. Он обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях и внешних воздействующих факторах. При эксплуатации кабель не выделяет вредных продуктов, загрязняющих окружающую среду.

Сергей Красновский, главный инженер компании «Энергокомплект»:

Мощность предприятия составляет порядка 60 тысяч тонн кабельных изделий в год. Кабель выпускается напряжением от 6 до 330 тысяч вольт и предназначен для энергосистемы, для атомных электростанций.

На сегодняшний день мы поставляли на Белорусскую атомную станцию, поставляем на турецкую атомную станцию. Сегодня ведутся переговоры о поставке на другие атомные станции, строящиеся в мире.

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