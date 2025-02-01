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Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

01 февраля 2025 08:47
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Пятилетка качества началась с вручения наград лучшим представителям предприятий, продукция которых на протяжении многих лет радует потребителей. Кто задает стандарты качества и как не отступать от них годами? 

Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье в 10.00.

Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-2

Продукция со знаком качества. Сделано в Беларуси – это уже бренд, которым гордятся жители страны. Теперь определить лучшие товары на полках магазинов стало еще проще. В чем залог успеха флагмана автомобилестроительной отрасли Беларуси?

Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-4

Люди – это самое главное богатство и достижение Минского автомобильного завода. Это неравнодушные люди, которые создали этот продукт, который удостоен этой премии.

Чем привлекает посетителей кондитерская фабрика, ставшая лучшим объектом промышленного туризма? 

Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-6

Посещая фабрику, вы получаете возможность прикоснуться к кондитерскому искусству и увидеть своими глазами как текут шоколадные реки.

Александр Лукашенко вручил первые в истории суверенной Беларуси Государственные знаки качества. Что это значит для производителей товаров с высоким рейтингом? 

Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»-8

Это стимул для дальнейшего развития. И действительно, держать ту марку, которую озвучил глава государства и сказал, какие критерии нужно выдерживать для того, чтобы через два года подтвердить свой знак.

Какие показатели стали ключевыми при выборе победителя конкурса и почему – обсудим с гостями нашей программы. Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10 утра.

# Год качества # Предприятия Беларуси

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