Кто задаёт стандарты качества и как не отступать от них годами? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

Пятилетка качества началась с вручения наград лучшим представителям предприятий, продукция которых на протяжении многих лет радует потребителей. Кто задает стандарты качества и как не отступать от них годами? Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье в 10.00.

Продукция со знаком качества. Сделано в Беларуси – это уже бренд, которым гордятся жители страны. Теперь определить лучшие товары на полках магазинов стало еще проще. В чем залог успеха флагмана автомобилестроительной отрасли Беларуси?

Люди – это самое главное богатство и достижение Минского автомобильного завода. Это неравнодушные люди, которые создали этот продукт, который удостоен этой премии. Чем привлекает посетителей кондитерская фабрика, ставшая лучшим объектом промышленного туризма?

Посещая фабрику, вы получаете возможность прикоснуться к кондитерскому искусству и увидеть своими глазами как текут шоколадные реки. Александр Лукашенко вручил первые в истории суверенной Беларуси Государственные знаки качества. Что это значит для производителей товаров с высоким рейтингом?