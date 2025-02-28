С его подачи появился Знак качества в Беларуси! Рассказываем, кто этот мужчина

Геннадий Шишко – тот человек, с подачи которого в суверенной Беларуси появился свой государственный Знак качества, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. В 2023 году он обратился с таким предложением к главе государства. Александр Лукашенко безусловно поддержал – накануне Года качества это решение стало дополнительным стимулом для производителей стать еще лучше, чтобы заслужить почетную награду.

Геннадий Шишко, мастер инструментального цеха Гомельского производственного объединения «Кристалл»:

Как я пришел вообще к этому? Я очень люблю наше производство – наше сгущеное молоко, мороженое. И так как я в Советском Союзе родился, вырос, был же у нас Знак качества всегда. Почему бы было не организовать его в нашей стране? И чтобы его утверждало наше руководство.