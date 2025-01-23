Лукашенко: стремление к качеству должно стать образом мышления, национальным стилем белорусов

Александр Лукашенко в знаковый день говорит о стратегически значимом – мы из Года качества переходим в одноименную пятилетку.

Во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших – производители, чья продукция достойна наивысшей оценки. Им Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще подчеркнул, что эта история не про «внезапное везение» или «попадание в сиюминутный тренд». Это исключительно результат упорного и ответственного труда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год качества и нынешняя пятилетка качества – это самая актуальная стратегия развития на данном историческом этапе. Наш ответ на вызовы времени – вопрос национального суверенитета. Начав с решения насущных вопросов выживания в начале своего пути, мы сейчас вышли на траекторию развития. Развития, я очень надеюсь, серьезного. Где-то рынок уже обеспечен – продукты питания. А где-то сделан задел на будущее – деревообработка, электротранспорт. Но упор надо делать на то, что мы умеем делать, и то, для чего у нас есть сырье. Итоги Года качества, которые мы сегодня подводим, – это результат десятилетий нашего развития (подробнее).

Мы построили новые объекты, продолжили развивать транспортную, жилищно-коммунальную инфраструктуру, внедрили современные технологии в производство. Удовлетворенность потребителей промышленной продукции составила почти 97 %. Объявленная пятилетка качества – очередная планка, очень высокая. Она не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но коснется всех сфер и государства, и общества. Цель – обеспечить новое качество нашей жизни, стремление к которому должно стать образом мышления, национальным стилем, если хотите, передаваться из поколения в поколение.

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