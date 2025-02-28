Почему сгущёнка из Рогачёва такая густая? Узнали секреты производства

Еще один продукт, который делает жизнь людей вкуснее и слаще, практически 90 лет как выпускают в Рогачеве, на местном молочно-консервном комбинате. Речь идет, конечно, о знаменитой сгущенке, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Чтобы попасть в эти сине-белые баночки, молоко проходит производственный путь в 13 часов. А начинается он в лаборатории, где все сырье проверяют по множеству показателей, самый любопытный из которых – вкус. После одобрения молочных сомелье идет переработка.

Павел Анисечков, начальник консервного цеха Рогачевского молочно-консервного комбината: Мы находимся в консервном цеху. Мощность нашего цеха составляет 450 тонн молока. Это самый большой цех, который может переработать такое количество молока в сутки. Здесь мы молоко принимаем из приемки, где предварительно собираем в резервуаре, потом мы это молоко очищаем, обрабатываем, доохлаждаем. И делаем нормализованную смесь. После чего эта нормализованная смесь с сахаром поступает в варочное отделение, где непосредственно варится наше сгущенное молоко.

Выпуск одной жестяной банки для сгущенки занимает всего 7 секунд! Сегодня рогачевская сгущенка поставляется в несколько десятков стран, среди которых ОАЭ, Израиль и с недавних пор Китай. Она успела покорить все континенты и сердца сладкоежек нескольких поколений.

В феврале сгущенку внесли в книгу рекордов Беларуси – комбинат выпустил юбилейную банку весом в целую тонну! На создание ушла неделя, но такому коллективу все по плечу.