Прямой эфир

Почему сгущёнка из Рогачёва такая густая? Узнали секреты производства

28 февраля 2025 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще один продукт, который делает жизнь людей вкуснее и слаще, практически 90 лет как выпускают в Рогачеве, на местном молочно-консервном комбинате. Речь идет, конечно, о знаменитой сгущенке, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Почему сгущёнка из Рогачёва такая густая? Узнали секреты производства-2

Чтобы попасть в эти сине-белые баночки, молоко проходит производственный путь в 13 часов. А начинается он в лаборатории, где все сырье проверяют по множеству показателей, самый любопытный из которых – вкус. После одобрения молочных сомелье идет переработка.

Почему сгущёнка из Рогачёва такая густая? Узнали секреты производства-4

Павел Анисечков, начальник консервного цеха Рогачевского молочно-консервного комбината:
Мы находимся в консервном цеху. Мощность нашего цеха составляет 450 тонн молока. Это самый большой цех, который может переработать такое количество молока в сутки. Здесь мы молоко принимаем из приемки, где предварительно собираем в резервуаре, потом мы это молоко очищаем, обрабатываем, доохлаждаем. И делаем нормализованную смесь. После чего эта нормализованная смесь с сахаром поступает в варочное отделение, где непосредственно варится наше сгущенное молоко.

Почему сгущёнка из Рогачёва такая густая? Узнали секреты производства-6

Выпуск одной жестяной банки для сгущенки занимает всего 7 секунд! Сегодня рогачевская сгущенка поставляется в несколько десятков стран, среди которых ОАЭ, Израиль и с недавних пор Китай. Она успела покорить все континенты и сердца сладкоежек нескольких поколений.

В феврале сгущенку внесли в книгу рекордов Беларуси – комбинат выпустил юбилейную банку весом в целую тонну! На создание ушла неделя, но такому коллективу все по плечу.

# Предприятия Беларуси # Год качества

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский Красный Крест подвёл итоги проделанной работы за 2024-й
28 февраля 2025 17:11

Белорусский Красный Крест подвёл итоги проделанной работы за 2024-й

848 стандартов и 3 национальных эталона разработали в Госстандарте в 2024 году
28 февраля 2025 17:11

848 стандартов и 3 национальных эталона разработали в Госстандарте в 2024 году

В суде Заводского района Минска вынесли приговор по делу о кибермошенничестве
28 февраля 2025 17:09

В суде Заводского района Минска вынесли приговор по делу о кибермошенничестве