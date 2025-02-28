Только вручную – и никак иначе! Как создают «Каравай Придвинья», отмеченный Знаком качества

В древности он считался самой желанной едой, его берегли и ценили, как главное сокровище. Даже сейчас, при всем изобилии блюд, на столах наших людей по-прежнему мирно и горделиво возвышается хлеб. Закономерно этот продукт есть и в списке лучших отечественных товаров. Им стал «Каравай Придвинья», рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Именно так, вручную, и никак больше, мы делаем наш сувенирный фирменный хлеб «Каравай Придвинья».

Татьяна Коваленко, главный технолог предприятия «Витебскхлебпром»:

Идея принадлежала нашему губернатору Субботину Александру Михайловичу. Дальше идею подхватили наша технологическая служба, механическая служба – весь коллектив второго цеха во главе с его начальником принимал участие в разработке этого хлеба. В результате появился наш уникальный большой ржано-пшеничный каравай.

Приготовление теперь уже знаменитого темного каравая занимает более 20 часов. За основу взяли классическую технологию ржаного заварного хлеба, которую усовершенствовали. Учитывают все до мелочей – граммовку, время созревания теста, температуру выпечки, и даже время остывания рассчитано по минутам. Состав у «Каравая Придвинья» – самый натуральный, без консервантов и красителей. Два вида ржаной муки, белая пшеничная. Солодовые добавки и особый букет пряностей придают выпечке неповторимый аромат.