Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси

Качество жизни по-белорусски определяет не только щедро накрытый стол, но и уютная атмосфера дома, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. И здесь нашим производителям тоже есть чем похвастаться. 10 лет назад, после того как Александр Лукашенко раскритиковал темпы модернизации деревообрабатывающих предприятий республики, в Речице открыли завод по выпуску МДФ.

Место для новой производственной площадки «Гомельдрев» выбирал с учетом логистики – в сутки сюда поступает тысяча кубометров леса со всей страны. Его очищают от коры, дробят в щепу и размалывают на волокно.

Андрей Шандрак, директор завода МВД предприятия «Гомельдрев»:

В нашем производстве используется в основном три породы древесины – это сосна, береза и ольха. В зависимости от толщины плит – чем меньше толщина, тем больше используется хвойных пород. Чем толще – используется больше лиственных. Породный состав от толщины может меняться – до 100 % хвои мы используем на плиту ХДФ, которая используется в напольных покрытиях

Довольные покупатели и государственный знак, путь к которому для коллектива был тернистым. Учиться работать приходилось с нуля – для Беларуси это производство было настоящим ноу-хау. В стране не было ни ламинированной МДФ, ни напольных покрытий.