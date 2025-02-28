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Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси

28 февраля 2025 17:15
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Качество жизни по-белорусски определяет не только щедро накрытый стол, но и уютная атмосфера дома, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. И здесь нашим производителям тоже есть чем похвастаться. 10 лет назад, после того как Александр Лукашенко раскритиковал темпы модернизации деревообрабатывающих предприятий республики, в Речице открыли завод по выпуску МДФ. 

Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси-2

Место для новой производственной площадки «Гомельдрев» выбирал с учетом логистики – в сутки сюда поступает тысяча кубометров леса со всей страны. Его очищают от коры, дробят в щепу и размалывают на волокно.

Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси-4

Андрей Шандрак, директор завода МВД предприятия «Гомельдрев»:
В нашем производстве используется в основном три породы древесины – это сосна, береза и ольха. В зависимости от толщины плит – чем меньше толщина, тем больше используется хвойных пород. Чем толще – используется больше лиственных. Породный состав от толщины может меняться – до 100 % хвои мы используем на плиту ХДФ, которая используется в напольных покрытиях

Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси-6

Довольные покупатели и государственный знак, путь к которому для коллектива был тернистым. Учиться работать приходилось с нуля – для Беларуси это производство было настоящим ноу-хау. В стране не было ни ламинированной МДФ, ни напольных покрытий. 

Ламинат из Речицы экспортируют во многие страны! Как работает завод, который в своё время стал ноу-хау для Беларуси-8

Теперь ламинат из Речицы отправляется в Россию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Монголию. Высокая оценка труда не повод расслабляться. На предприятии начали выпуск 10-миллиметровых плит, более мощных и износостойких. Клиенты просили – на рынке есть ниша для такого товара.

# Предприятия Беларуси # Год качества

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