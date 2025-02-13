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В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы

13 февраля 2025 11:46
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В Год качества Министерством юстиции проведена огромная работа по ревизии законодательства. Ее результаты озвучили 13 февраля на итоговой коллегии ведомства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы-2

Так, специалистами рассмотрено более 11 тысяч документов, связанных с проведением обязательной юридической экспертизы. Большинство получили положительное заключение и включены в Национальный реестр правовых актов.

В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы-4

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Основной задачей нашей работы является не просто рассмотреть документ и дать заключение положительное либо отрицательное, а выявить недостатки и помочь нормотворческим органам, их разработчикам этих документов эти недостатки устранить. Для того чтобы документ применялся на практике, был понятен правоприменителям, в первую очередь простым гражданам.

В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы-6

Ревизия законодательства имеет значимые результаты, сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Напомним, целью такой ревизии было устранение противоречий в правовом регулировании. Эксперты детально проанализировали 15 тысяч документов. Минюсту, как основному координатору нормотворческой работы, предстоит сосредоточиться на разработке законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон о нормативных правовых актах.

В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы-8

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Еще одна очень важная задача, которую ставит глава государства в рамках Года качества и пятилетки качества, касается дебюрократизации всех процессов. В данном случае Министерство юстиции должно выступить не только дебюрократизатором своих процессов, но в том числе при выстраивании взаимодействия с министерствами и государственными комитетами, а также с Администрацией Президента и Советом Министров. Поэтому вот эти положения, которые бы позволили упростить нормотворческий процесс, сделать его очень динамичным, простым и понятным, они должны лечь в основу закона о нормативных правовых актах, а также, собственно, и быть претворены в реальной жизни.

Особое внимание в 2024 году Минюст в том числе уделил развитию сфер адвокатуры и нотариата. Подготовлен проект закона о риэлторской деятельности. Он направлен на совершенствование работы этой сферы, чтобы обеспечить качественное оказание услуг гражданам, защитить их интересы.

# Государственная политика # Год качества # Ольга Чуприс # Евгений Коваленко

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