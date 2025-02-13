В Минюсте подвели итоги проделанной в Год качества работы

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси: Основной задачей нашей работы является не просто рассмотреть документ и дать заключение положительное либо отрицательное, а выявить недостатки и помочь нормотворческим органам, их разработчикам этих документов эти недостатки устранить. Для того чтобы документ применялся на практике, был понятен правоприменителям, в первую очередь простым гражданам.

Ревизия законодательства имеет значимые результаты, сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Напомним, целью такой ревизии было устранение противоречий в правовом регулировании. Эксперты детально проанализировали 15 тысяч документов. Минюсту, как основному координатору нормотворческой работы, предстоит сосредоточиться на разработке законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон о нормативных правовых актах.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Еще одна очень важная задача, которую ставит глава государства в рамках Года качества и пятилетки качества, касается дебюрократизации всех процессов. В данном случае Министерство юстиции должно выступить не только дебюрократизатором своих процессов, но в том числе при выстраивании взаимодействия с министерствами и государственными комитетами, а также с Администрацией Президента и Советом Министров. Поэтому вот эти положения, которые бы позволили упростить нормотворческий процесс, сделать его очень динамичным, простым и понятным, они должны лечь в основу закона о нормативных правовых актах, а также, собственно, и быть претворены в реальной жизни.

Особое внимание в 2024 году Минюст в том числе уделил развитию сфер адвокатуры и нотариата. Подготовлен проект закона о риэлторской деятельности. Он направлен на совершенствование работы этой сферы, чтобы обеспечить качественное оказание услуг гражданам, защитить их интересы.