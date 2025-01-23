Лукашенко поблагодарил обладателей Знака качества: вы действительно герои сегодняшнего дня

Во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших – производители, чья продукция достойна наивысшей оценки. Им Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще подчеркнул, что эта история не про «внезапное везение» или «попадание в сиюминутный тренд». Это исключительно результат упорного и ответственного труда.

На одном из критериев оценки – эстетичности – автор материала хотела бы остановиться отдельно. Он особенно актуален для машиностроения. Присмотритесь, и из самых качественных выделяется эта яркая модель «Беларус 1222.3». Даже среди своих она отличается облицовкой нового дизайна аллигаторного типа, что само по себе звучит. И что важнее – работает! Повышенный спрос на этот трактор в России и пониженное количество нареканий. Качество как оно есть.

Трудно было бы представить сегодняшнюю церемонию без нашего промышленного трио: МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ. Кстати, представителям производителя карьерных самосвалов первым 23 января Президент вручил Знак качества. Награду командную, поспешил напомнить Александр Лукашенко, и поблагодарил всех, кого не смог уместить зал вручения государственных наград, но кто по праву был в нем незримо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня здесь присутствуют далеко не все, кто привел свой товар на вершину успеха, командного успеха. Он невозможен без грамотного управления и труда тех, кто создает на своем предприятии уникальный продукт. Конструкторы и проектировщики, рабочие и технический персонал, сервисные бригады, маркетологи и другие. Словом, этот успех сложен из усилий сотен и тысяч людей. Всем вам огромнейшее спасибо! Вы действительно герои сегодняшнего дня.

Герои сегодняшнего дня в этот момент преимущественно были на рабочем месте, потому что технологический процесс остановить ни на секундочку нельзя.

Читайте также:

Лукашенко: сейчас время жесточайшей конкуренции во всех сферах и на всех уровнях

Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост

Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества