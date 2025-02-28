848 стандартов и 3 национальных эталона разработали в Госстандарте в 2024 году

Пищепром, машиностроение, строительство – около 850 стандартов приняли в Беларуси. 2024-й стал знаковым для Госстандарта, впервые был утвержден Знак качества. Профильное ведомство проводило методическую консультативную работу по выбору тех производителей, которые в итоге были удостоены этой высокой награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские эксперты также участвовали в разработке изменений к восьми техрегламентам ЕАЭС: по безопасности упаковки, игрушек, парфюмерно-косметической продукции, машин и оборудования, маркировке пищевой продукции, энергетической эффективности. Основные усилия в работе были направлены на повышение технического уровня, безопасности и качества выпускаемой продукции, роста экспортных возможностей отечественных производителей, внедрение инноваций и устранение технических барьеров в торговле и импортозамещении. Масштабные планы у комитета и на этот год. Специалисты подготовят новые стандарты в области беспилотных транспортных средств и легкой промышленности. Также внимание обеспечению единства измерений, стройматериалам и системам менеджмента. Будет сделан акцент и на работе в рамках ЕАЭС.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Так как страна председательствует этот год, много на сегодня планов и инициатив. В первую очередь это цифровизация и ее внедрение во все наши нормативные документы, в том числе цифровизация этих процессов. Тем более, что Госстандарт сейчас председательствует в 2025 году в национальных органах по аккредитации.

В планах комитета активизировать взаимодействие с партнерами по ШОС и БРИКС. Динамично развивается и сотрудничество с Россией. Сейчас эксперты двух стран работают над стандартами Союзного государства. Особое внимание уделяют качеству детских товаров. По итогам проверок эта категория продукции самая уязвимая и имеет больше всего нарушений стандартов безопасности.