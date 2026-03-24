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Беларусь делает ставку на опережающие эталоны качества – Госстандарт

24 марта 2026 06:51
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Беларусь делает ставку на опережающие стандарты. Пятилетка качества призвана укрепить позиции страны на международной арене и повысить комфорт жизни граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь делает ставку на опережающие эталоны качества – Госстандарт-2

Ключевая роль в реализации этой задачи – у Госстандарта. Система современных требований должна стать драйвером экономического роста. Национальный фонд стандартов Беларуси насчитывает свыше 32,5 тысячи документов, и его обновление идет непрерывно. 

Ежегодно разрабатываются около тысячи новых стандартов. Так, по итогам 2025 года в действие ввели порядка тысячи таких документов. Контроль за соблюдением установленных требований ведут более 2,5 тысячи аккредитованных органов по сертификации.

Беларусь делает ставку на опережающие эталоны качества – Госстандарт-4

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Для того чтобы продукт соответствовал всем заявленным требованиям, его нужно проверить на это соответствие. Это связано с вопросами аккредитации испытательной лаборатории и персонала, который выполняет эти испытания. 

Для того чтобы контролировать, что все всегда правильно и качественно, для этого есть определенные контрольно-надзорные органы, которые обеспечивают этот мониторинг. И эти основные направления в деятельности Госстандарта и являются приоритетными для создания и обеспечения качества белорусской продукции.

В сфере международного сотрудничества приоритет отдается подготовке методических рекомендаций для экспортеров. В том числе для успешного выхода на рынки дальней дуги. 

# Год качества # Елена Моргунова

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