На благоустройство населённых пунктов Минской области направят около 165 млн рублей

Уютные дворы и ровные дороги, чистые парки и скверы. На благоустройство населенных пунктов Минской области направят около 165 миллионов рублей. Стоит задача – навести порядок в каждом уголке центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе благоустройство охватит как городские, так и сельские населенные пункты. Запланированы масштабные работы по текущему ремонту придомовых территорий. Это около 1 200 квадратных метров. Во дворах обновят дороги и проезды. Благоустроят и зоны отдыха. Установят малые архитектурные формы и игровые площадки. Особый акцент – на озеленение. По всему району высадят более 17,5 тысячи цветов.

Людмила Соколкина, заместитель директора по коммунальным вопросам Вилейского ЖКХ:

Год качества, это не означает, что мы будем благоустраивать территории только одними юридическими лицами. Будем максимально привлекать население для участия в решении данных направлений, для посадки цветов, деревьев, кустарников.

В агрогородке Долгиново в 2025 году запланированы районные «Дожинки». Поэтому благоустройству населенного пункта уделят особое внимание. Работы проведут в парке, скверах, а также отремонтируют пешеходные связи.