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Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек

23 января 2025 18:17
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Во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших – производители, чья продукция достойна наивысшей оценки. Им Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще подчеркнул, что эта история не про «внезапное везение» или «попадание в сиюминутный тренд». Это исключительно результат упорного и ответственного труда.

Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек-2

И пути назад у нас нет. Туда даже оборачиваться не стоит, потому что он усыпан конкурентами, которые, стоит нам лишь замедлить движение, в секунду сбросят с дороги. Но руководство МАЗа в своих шасси сегодня уверено.

Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек-4

Уважаемый Александр Григорьевич, от лица первых лауреатов Государственного знака качества Республики Беларусь искренне хочу поблагодарить за высокую оценку качества продукции наших предприятий. Качество белорусской продукции – это уже бренд. Бренд, соответствующий всем мировым стандартам, самым высоким запросам потребителей. И наша задача, руководителей, – этот уровень держать. Мы вас, Александр Григорьевич, не подведем. В этом я уверен. 

Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек-6

Если хотите увидеть все, что сегодня удостоено Знака качества – вам на выставку в Международный центр, которая еще до официального открытия бьет рекорды по посещаемости и упоминаниям в соцсетях, дальше – больше, пообещал Александр Лукашенко и в прямом смысле в зале организовал лучшим место под крышей.

Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меньше чем за месяц эту выставку посетили более 300 тысяч человек. Они увидели результат колоссального, поистине героического труда. Маховик преемственности должен работать так, чтобы никакое влияние извне не могло поколебать заложенные нами устои.

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# Госнаграды # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Год качества # Год благоустройства

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