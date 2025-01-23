Лукашенко о выставке «Моя Беларусь»: меньше чем за месяц посетили более 300 тысяч человек

Во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших – производители, чья продукция достойна наивысшей оценки. Им Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще подчеркнул, что эта история не про «внезапное везение» или «попадание в сиюминутный тренд». Это исключительно результат упорного и ответственного труда.

И пути назад у нас нет. Туда даже оборачиваться не стоит, потому что он усыпан конкурентами, которые, стоит нам лишь замедлить движение, в секунду сбросят с дороги. Но руководство МАЗа в своих шасси сегодня уверено.

Уважаемый Александр Григорьевич, от лица первых лауреатов Государственного знака качества Республики Беларусь искренне хочу поблагодарить за высокую оценку качества продукции наших предприятий. Качество белорусской продукции – это уже бренд. Бренд, соответствующий всем мировым стандартам, самым высоким запросам потребителей. И наша задача, руководителей, – этот уровень держать. Мы вас, Александр Григорьевич, не подведем. В этом я уверен.