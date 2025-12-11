Единый день информирования пройдёт 11 декабря в Беларуси

Единый день информирования пройдет сегодня, 11 декабря, в Беларуси. Тема декабрьской встречи – «Пятилетка качества: итоги Года благоустройства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявление 2025-го-29-го годов пятилеткой качества стало актуальной стратегией развития страны. Она охватывает все сферы жизни общества и государства, а ее главная цель – повышение качества жизни людей и конкурентоспособности белорусской экономики.