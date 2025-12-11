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Единый день информирования пройдёт 11 декабря в Беларуси

11 декабря 2025 06:28
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Единый день информирования пройдет сегодня, 11 декабря, в Беларуси. Тема декабрьской встречи – «Пятилетка качества: итоги Года благоустройства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявление 2025-го-29-го годов пятилеткой качества стало актуальной стратегией развития страны. Она охватывает все сферы жизни общества и государства, а ее главная цель – повышение качества жизни людей и конкурентоспособности белорусской экономики. 

Единый день информирования пройдёт 11 декабря в Беларуси-2

2025‑й – Год благоустройства. За 9 месяцев повсеместно отремонтировано более 11 миллионов квадратных метров улично‑дорожной сети, построено и обновлено свыше 290 тысяч квадратных метров тротуаров и велодорожек, оборудовано более 300 парковок, установлено свыше 8 тысяч малых архитектурных форм.

Белорусы продемонстрировали единство и сплоченность во время республиканских субботников, продолжив добрую традицию наведения порядка в городах и поселках. Это не только забота о малой родине, но и воспитание молодого поколения личным примером. Пятилетка качества держит курс на развитие и созидание, а благоустройство стало первым ее шагом. Итоги года свидетельствуют: Беларусь уверенно движется вперед, создавая современную и комфортную среду для жизни граждан.

# Год благоустройства

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