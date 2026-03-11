Первомайский район Минска признан лучшим по итогам Года благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высокую оценку получили сразу несколько местных зон отдыха, включая «Казачны край», «Вдохновение» и «Уютный уголок».

В 2025-м выполнен значительный объем работ по озеленению: высажено 4 600 деревьев и более 28 тысяч кустарников. А улицы Первомайского района украсили 72 тысячи цветов. В 2026 году благоустройство будет продолжено. Зеленых насаждений станет еще больше.

Сергей Наумчик, директор УП «Зеленстрой Первомайского района»:

10 марта в городе Минске начались мероприятия по наведению порядка. Мы уже приступили весной. Запланирована посадка более 5 000 кустарников, более 1 500 деревьев. В летний период высадим 65 тысяч однолетних цветочных растений, 8 тысяч многолетних цветочных растений. В осенний период запланированы работы по посадке 5 000 роз. Также дополнительно будут высажены 11 тысяч кустарников и около 3 000 деревьев.

В 2026 году появятся и новые зеленые локации. Готовят к открытию экотропу на улице Тикоцкого и молодежный сквер на бульваре Толбухина. Кроме того, на Логойском тракте, улице Калиновского и у станции метро «Уручье» установят новые декоративные цветочницы.