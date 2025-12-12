5,4 млн квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку

Акцент на комфорт и качество. 5 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку. При проведении капремонта применяется комплексный подход – одновременно работы ведутся сразу на нескольких объектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2025 году преобразится свыше миллиона квадратов, а это более 30 % площади жилых домов, на которых производится капремонт по всей республике. Меняется и придомовое пространство. Городской комфорт в 2025 году был приумножен на 913 дворовых территориях. Это те площадки, которые преобразились от асфальта до лавочек. Из них 210 дворов комплексно благоустроены после завершения капитального ремонта. Это рекордное количество в 2025 году. Также в городе продолжаются работы по консервации мусоропроводов и обустройству закрытых контейнерных площадок.