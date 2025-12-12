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5,4 млн квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку

12 декабря 2025 17:58
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Акцент на комфорт и качество. 5 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку. При проведении капремонта применяется комплексный подход – одновременно работы ведутся сразу на нескольких объектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2025 году преобразится свыше миллиона квадратов, а это более 30 % площади жилых домов, на которых производится капремонт по всей республике. Меняется и придомовое пространство. Городской комфорт в 2025 году был приумножен на 913 дворовых территориях. Это те площадки, которые преобразились от асфальта до лавочек. Из них 210 дворов комплексно благоустроены после завершения капитального ремонта. Это рекордное количество в 2025 году. Также в городе продолжаются работы по консервации мусоропроводов и обустройству закрытых контейнерных площадок.

5,4 млн квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку-2

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Установлено более 400 комплексов для сбора отходов – более тысячи модульных конструкций, которые добавили на дворовые территории. В целом отремонтировано более 80 наружных лестниц.

Предприятия коммунального хозяйства полностью оснащены инструментом, необходимым в зимний период. Кроме этого, для уборки дворовых территорий после снегопадов будет задействовано более 115 единиц собственной техники ЖКХ, а в случае выпадения большого количества снега мы привлекаем дополнительную технику. Также в рамках благоустройства дворов проводится ремонт пешеходных связей. Он охватил более 130 тысяч квадратных метров в сотнях дворов.

# Год благоустройства # Социальная инфраструктура # Марина Толстик

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