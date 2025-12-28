От исторических объектов до дворов! Как Год благоустройства преобразил Беларусь
Порядок должен быть во всем. Это девиз уходящего 2025-го, который был объявлен Годом благоустройства. Чистота и порядок – его основные компоненты, конечно. Но перед белорусами стояла более глобальная задача – создать удобную, безопасную среду, ну и еще, чтобы было красиво. Без этого никуда. К работе приступили по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что получилось – результат оценили наши корреспонденты.
Каждый, даже самый маленький росток – в ее заботливых руках. Вот уже год Елена следит за своей «цветочной семьей». За это время подружиться удалось даже с привередой-виолой. И понять: любовь и забота – главные ингредиенты цветочного долголетия.
Елена Бегунец, цветовод:
Зимой тоже некогда отдыхать, надо постоянно быть в тонусе и готовиться к весне, потому что весна – это красота нашего города.
И за ту самую столичную красоту только на этом предприятии отвечают – ни много ни мало – 17 цветоводов. В их ведении – более 180 наименований сортов и гибридов. Петунья, бегония, виола… Миллионы единиц! Те, что украшали и будут украшать наши улицы и проспекты.
Андрей Морозов, заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината:
С конца декабря мы начнем уже первые посевы производить. Это мелко высеиваемые культуры, рано высеиваемые культуры. Это бегонии клубневые, бегонии вечноцветущие. И уже с лет за ними каждую неделю будут прибавляться большее количество летников.
И ведь такая работа по наведению красоты весь год «кипела» по всей стране. Ремонтировали и строили, реконструировали и благоустраивали. Только в столице высажено 35 тысяч деревьев и примерно 280 тысяч кустарников. Кроме того, рекордным количеством роз в этом году украсили минские улицы: 50 тысяч вместо привычных 15!
А еще открывались новые зоны отдыха, парки и скверы. Так, настоящий культурный объект в Год благоустройства появился благодаря идее самого Президента. Прорисовываться начал у подножья Кургана Славы – в виде крыльев аиста. Новую жизнь вдохнули и в уже любимые всеми белорусами места.
Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
У нас была реконструкция части парка Горького. Установлены новые малые архитектурные формы, выполнено цветочное оформление. Реализована детская площадка. И два аттракциона у нас было заменено.
Были и такие места притяжения, за благоустройство которых взялись всей страной. Республиканские субботники – это уже давно наша добрая традиция. И в Год благоустройства такие «генеральные уборки» прошли дважды: в апреле и октябре. Причем объединили вместе миллионы человек! Весной и вовсе удалось собрать рекордную сумму. Как говорится, на благие дела: строительство больниц и поликлиник, создание семейных детских домов, развитие агрогородков.
По-настоящему комфортная современная среда и для туристов, и для жителей города. Первые деревья вместе с бригадами студенческой молодежи здесь лично высадил наш Президент. Как раз на республиканском субботнике. Аллея из 80 деревьев как символ 80 юбилейных лет. Впрочем, символичен и продуман до мелочей в парке буквально каждый уголок. А еще созвучен ближайшему архитектурному соседу.
Анна Аксенова, главный ландшафтный архитектор отдела ландшафтной архитектуры и экологии УП «Минскпроект», заслуженный архитектор Беларуси:
Композиция строится на лучах, которые отходят от обрамления музея и идут, рассекают всю территорию парка на 7 частей. В каждой части находится какая-то экспозиция по региону каждой нашей области. Все эти области мы объединили такой рекой времени.
Кстати, тот самый архитектурный сосед – Национальный исторический музей – тоже возводится всей страной. Часть средств, заработанных во время республиканского субботника, была направлена именно сюда.
Билеты на экскурсии покупать, конечно, рано (стройка в самом разгаре), поэтому давайте вместе с нами заглянем пока за закрытые от любопытных глаз двери. «Курортные» гектары уже превращаются в масштабный проект – четырехэтажный музей с акцентным атриумом. Вместить сможет до двух с половиной тысяч посетителей!
Стройку по праву называют народной. Рука об руку с опытными строителями трудились здесь и стройотряды. Кстати, завершить объект обещают в сентябре будущего года. Уже выполнено как минимум 65% строительных работ.
Дмитрий Харитонов, начальник участка ОАО «Строительный трест №4»:
Этот объект – он уникальный, единственный в своем роде. Единственная изюминка его в том, что проектировщики сделали – если сверху на него смотреть, то как карта Республики Беларусь.
Так, шаг за шагом обновлялся Гомель. Но без преувеличения центральным событием здесь стала реконструкция самого длинного пешеходного моста в стране. Его протяженность – 550 метров. Переправа – настоящий спаситель для жителей двух микрорайонов (пройти с одной стороны на другую теперь можно всего за 8 минут), а отныне еще и визитная карточка города. Все продумано до мелочей: заменили мостовое полотно, установили оцинкованные перила, добавили даже архитектурные фишки – бронзовые рыси и васильки, панорамные смотровые окна и динамичную подсветку.
Подробности в видео.