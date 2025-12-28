От исторических объектов до дворов! Как Год благоустройства преобразил Беларусь

Порядок должен быть во всем. Это девиз уходящего 2025-го, который был объявлен Годом благоустройства. Чистота и порядок – его основные компоненты, конечно. Но перед белорусами стояла более глобальная задача – создать удобную, безопасную среду, ну и еще, чтобы было красиво. Без этого никуда. К работе приступили по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что получилось – результат оценили наши корреспонденты.

Каждый, даже самый маленький росток – в ее заботливых руках. Вот уже год Елена следит за своей «цветочной семьей». За это время подружиться удалось даже с привередой-виолой. И понять: любовь и забота – главные ингредиенты цветочного долголетия.

Елена Бегунец, цветовод:

Зимой тоже некогда отдыхать, надо постоянно быть в тонусе и готовиться к весне, потому что весна – это красота нашего города. И за ту самую столичную красоту только на этом предприятии отвечают – ни много ни мало – 17 цветоводов. В их ведении – более 180 наименований сортов и гибридов. Петунья, бегония, виола… Миллионы единиц! Те, что украшали и будут украшать наши улицы и проспекты.

Андрей Морозов, заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината:

С конца декабря мы начнем уже первые посевы производить. Это мелко высеиваемые культуры, рано высеиваемые культуры. Это бегонии клубневые, бегонии вечноцветущие. И уже с лет за ними каждую неделю будут прибавляться большее количество летников.

И ведь такая работа по наведению красоты весь год «кипела» по всей стране. Ремонтировали и строили, реконструировали и благоустраивали. Только в столице высажено 35 тысяч деревьев и примерно 280 тысяч кустарников. Кроме того, рекордным количеством роз в этом году украсили минские улицы: 50 тысяч вместо привычных 15!

А еще открывались новые зоны отдыха, парки и скверы. Так, настоящий культурный объект в Год благоустройства появился благодаря идее самого Президента. Прорисовываться начал у подножья Кургана Славы – в виде крыльев аиста. Новую жизнь вдохнули и в уже любимые всеми белорусами места.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

У нас была реконструкция части парка Горького. Установлены новые малые архитектурные формы, выполнено цветочное оформление. Реализована детская площадка. И два аттракциона у нас было заменено.

Были и такие места притяжения, за благоустройство которых взялись всей страной. Республиканские субботники – это уже давно наша добрая традиция. И в Год благоустройства такие «генеральные уборки» прошли дважды: в апреле и октябре. Причем объединили вместе миллионы человек! Весной и вовсе удалось собрать рекордную сумму. Как говорится, на благие дела: строительство больниц и поликлиник, создание семейных детских домов, развитие агрогородков.

По-настоящему комфортная современная среда и для туристов, и для жителей города. Первые деревья вместе с бригадами студенческой молодежи здесь лично высадил наш Президент. Как раз на республиканском субботнике. Аллея из 80 деревьев как символ 80 юбилейных лет. Впрочем, символичен и продуман до мелочей в парке буквально каждый уголок. А еще созвучен ближайшему архитектурному соседу.

Анна Аксенова, главный ландшафтный архитектор отдела ландшафтной архитектуры и экологии УП «Минскпроект», заслуженный архитектор Беларуси:

Композиция строится на лучах, которые отходят от обрамления музея и идут, рассекают всю территорию парка на 7 частей. В каждой части находится какая-то экспозиция по региону каждой нашей области. Все эти области мы объединили такой рекой времени. Кстати, тот самый архитектурный сосед – Национальный исторический музей – тоже возводится всей страной. Часть средств, заработанных во время республиканского субботника, была направлена именно сюда.

Билеты на экскурсии покупать, конечно, рано (стройка в самом разгаре), поэтому давайте вместе с нами заглянем пока за закрытые от любопытных глаз двери. «Курортные» гектары уже превращаются в масштабный проект – четырехэтажный музей с акцентным атриумом. Вместить сможет до двух с половиной тысяч посетителей! Стройку по праву называют народной. Рука об руку с опытными строителями трудились здесь и стройотряды. Кстати, завершить объект обещают в сентябре будущего года. Уже выполнено как минимум 65% строительных работ.