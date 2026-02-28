Итоги Года благоустройства подвели в Беларуси

От рекультивации до озеленения. В Беларуси подвели итоги года благоустройства. В 2025-м в стране высадили около полумиллиона деревьев и свыше 700 тысяч кустарников. Отремонтировали более сотни автомобильных и велопарковок. Особое внимание уделили ремонту магистралей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привели в надлежащий вид свыше 13 миллионов метров улично-дорожной сети, обустроили свыше 300 тысяч тротуаров, пешеходных и велодорожек. Кроме того, в городах и малых населенных пунктах появилось свыше 260 новых станций обезжелезивания воды.

Алексей Стасюкевич, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: Все задания, которые были доведены республиканским планом до Минприроды как ответственного координатора по данным мероприятиям, выполнены и перевыполнены существенно. Несмотря на то, что изначально был доведен план – свыше 10 % к уровню 2024 года. Работа по данным направлениям проводится не только в рамках Года благоустройства, но и в рамках выполнения ежедневных, повседневных наших реализаций задач и функций.

Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

В рамках республиканского плана по проведению в 2025 году Года благоустройства Министерство жилищно-коммунального хозяйства было ответственно за реализацию 22 мероприятий. Здесь следует отметить, что была проведена огромная работа и по всем мероприятиям достигнуты показатели. План выполнен, и по большинству мероприятий даже превышены объемы выполнения плана.

Год благоустройства стал по-настоящему народным. Два республиканских субботника объединили более 4 миллионов белорусов.