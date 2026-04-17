Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?

Вот и потеплело. Самое время домовладельцам взяться за наведение порядка на своих участках. Газон постричь, клумбы разбить, все привести в нужный вид. Но не стоит забывать, благоустройство – дело тонкое. Здесь действуют свои правила. Общий внешний вид двора, безусловно, играет важную роль. И начать благоустройство территории можно с уборки мусора, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.