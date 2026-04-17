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Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?

17 апреля 2026 11:35
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Вот и потеплело. Самое время домовладельцам взяться за наведение порядка на своих участках. Газон постричь, клумбы разбить, все привести в нужный вид. Но не стоит забывать, благоустройство – дело тонкое. Здесь действуют свои правила. Общий внешний вид двора, безусловно, играет важную роль. И начать благоустройство территории можно с уборки мусора, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?-2

Александр Спургяш, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Необходимо проводить уборку мелкого бытового мусора, складировать коммунальные отходы согласно техническому кодексу установившейся практики, следить за зелеными насаждениями. При наличии строительных материалов на земельном участке они должны быть в сложенном виде. Также необходимо поддерживать в исправном состоянии заборы и другие ограждения земельного участка и, конечно же, убирать прилегающую территорию.

Подробности в видео.

# Год благоустройства # Озеленение

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