Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?

Вот и потеплело. Самое время домовладельцам взяться за наведение порядка на своих участках. Газон постричь, клумбы разбить, все привести в нужный вид. Но не стоит забывать, благоустройство – дело тонкое. Здесь действуют свои правила. Общий внешний вид двора, безусловно, играет важную роль. И начать благоустройство территории можно с уборки мусора, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Спургяш, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Необходимо проводить уборку мелкого бытового мусора, складировать коммунальные отходы согласно техническому кодексу установившейся практики, следить за зелеными насаждениями. При наличии строительных материалов на земельном участке они должны быть в сложенном виде. Также необходимо поддерживать в исправном состоянии заборы и другие ограждения земельного участка и, конечно же, убирать прилегающую территорию.
Подробности в видео.