Современный аквацентр в честь 900-летия откроется в Гродно
Программа пятилетки делает ставку на туризм – приоритет, который в Год благоустройства стал особенно заметен в городах страны. И один из самых ярких примеров – Гродно. Один из старейших и красивейших городов Беларуси готовится к своему 900-летию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь не только строят новые гостиницы и ремонтируют мосты, но и создают аквацентр для семейного отдыха, чтобы и жители, и туристы чувствовали себя комфортно.
От исторического вайба старинных улиц – к современной инфраструктуре и туристической привлекательности. Подробности – в репортаже Галины Буро.
Курс на развитие инфраструктуры, тем более в туристическом Гродно. Гостиница после реконструкции начала работу в тестовом режиме. От эконома до люкса: почти две сотни номеров разного уровня будут доступны в отеле. Здесь создано 65 новых рабочих мест. Первых постояльцев начали принимать с октября, на полную мощность выйдут к Новому году – спрос уже огромный.
Ольга Райко, директор гостиничного хозяйства:
Все номера, которые у нас открыты для бронирования, уже практически все забронированы.
Гостиница для города долгожданна – за последние пять лет в отелях областного центра проживали более 130 тысяч иностранцев. Но по номерному фонду Гродно уже не справлялся с наплывом туристов, особенно в праздничные или фестивальные дни.
Анастасия Глина, главный специалист отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома:
Открыто пять новых объектов размещения: два бутик-отеля, два хостела и один отель, в котором мы сейчас находимся.
Развивать туристическую инфраструктуру – поручение Президента: отрасль приносит стране хорошую прибыль. Только в Гродно за 9 месяцев экспорт туристических услуг, по сравнению с прошлым годом, вырос с 3 до 5 миллионов долларов. К летнему сезону готовится новинка – аквацентр. С марта по государственной инвестпрограмме идет реконструкция здания бывшего заводского бассейна.
Сергей Кимерин, директор пердприятия «Аквацентр»:
Сделать такое место здорового отдыха для всей семьи, начиная от детей 4 месяцев и заканчивая, соответственно, 18 лет.
Инфраструктурные проекты для Гродно – один из драйверов экономического роста: от новых рабочих мест до повышения качества жизни населения. В Год благоустройства преображение областного центра налицо.
На этом не остановятся. План благоустройства расписан на два года вперед, поскольку Гродно движется к юбилею в 900 лет. Работы проводят по принципу: каждый житель к празднику должен почувствовать, что в городе сделали что-то и для него.
Подробности в видео.