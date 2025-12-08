Современный аквацентр в честь 900-летия откроется в Гродно

Программа пятилетки делает ставку на туризм – приоритет, который в Год благоустройства стал особенно заметен в городах страны. И один из самых ярких примеров – Гродно. Один из старейших и красивейших городов Беларуси готовится к своему 900-летию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь не только строят новые гостиницы и ремонтируют мосты, но и создают аквацентр для семейного отдыха, чтобы и жители, и туристы чувствовали себя комфортно.

От исторического вайба старинных улиц – к современной инфраструктуре и туристической привлекательности. Подробности – в репортаже Галины Буро.

Курс на развитие инфраструктуры, тем более в туристическом Гродно. Гостиница после реконструкции начала работу в тестовом режиме. От эконома до люкса: почти две сотни номеров разного уровня будут доступны в отеле. Здесь создано 65 новых рабочих мест. Первых постояльцев начали принимать с октября, на полную мощность выйдут к Новому году – спрос уже огромный.