На благоустройство страны ежегодно уходит около 2 млрд рублей

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Если говорить конкретно о средствах на содержание, благоустройство, мы должны понимать, что это и содержание улично-дорожной сети, внутридворовых территорий, территории населенных пунктов. И в целом порядка 2 миллиардов белорусских рублей ежегодно уходит на эти цели. В прошлом году чуть больше было. Назначение текущего года примерно на уровне прошлого. Городом Минском, в частности, областями объявляются так называемые месячники по санитарному содержанию. Традиционно это после зимнего периода. Кстати, в городе Минске уже месячник по санитарному содержанию и благоустройству начался. В других регионах также. Когда предлагают в выходные дни, перед Пасхой навести порядок не только у себя в квартирах, но и также на придомовых территориях. Уже снег сходит, фактически сошел, и соответствующие работы визуально требуют начала. Поэтому уже начинаем.

По вопросу, кстати, охотно или не охотно граждане откликаются, хочу сказать, тенденции показывают, что больше, лучше и охотнее. Сегодня и зима ушедшая показала активность населения. И надеюсь, что эта активность спадать не будет, а будет только увеличиваться. Смотр-конкурс санитарного содержания и благоустройства проводится ежегодно. Ежегодно мы в феврале подводим итоги. Но текущий конкурс был еще ознаменован тем, что мы подводили победителей [в номинации] «Лучший район», «Лучшая область» в рамках Года благоустройства. Поэтому в целом все показали хорошие результаты. Если говорить в целом, Гомельская область в целом признана лучшей областью. Из областных городов город Гродно. Далее города второй категории, свыше 50 тысяч населения, это Лида, Новополоцк. То есть все мы, бывая в этих городах, понимаем, какие там тенденции. Если говорить о Гродно, то это вертикальное озеленение. То есть город преобразился в последнее время с учетом оформления мостовых сооружений, городского пространства в виде цветочных арок. И это новые тенденции, то, что сегодня в пространстве позволяет городские территории воспринимать по-другому. Ранняя диагностика онкологии – узнали, как новые подходы к диспансеризации спасают белорусов.