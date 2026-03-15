На благоустройство страны ежегодно уходит около 2 млрд рублей

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Если говорить конкретно о средствах на содержание, благоустройство, мы должны понимать, что это и содержание улично-дорожной сети, внутридворовых территорий, территории населенных пунктов. И в целом порядка 2 миллиардов белорусских рублей ежегодно уходит на эти цели. В прошлом году чуть больше было. Назначение текущего года примерно на уровне прошлого.
Городом Минском, в частности, областями объявляются так называемые месячники по санитарному содержанию. Традиционно это после зимнего периода. Кстати, в городе Минске уже месячник по санитарному содержанию и благоустройству начался. В других регионах также.
Когда предлагают в выходные дни, перед Пасхой навести порядок не только у себя в квартирах, но и также на придомовых территориях. Уже снег сходит, фактически сошел, и соответствующие работы визуально требуют начала. Поэтому уже начинаем.
По вопросу, кстати, охотно или не охотно граждане откликаются, хочу сказать, тенденции показывают, что больше, лучше и охотнее. Сегодня и зима ушедшая показала активность населения. И надеюсь, что эта активность спадать не будет, а будет только увеличиваться.
Смотр-конкурс санитарного содержания и благоустройства проводится ежегодно. Ежегодно мы в феврале подводим итоги. Но текущий конкурс был еще ознаменован тем, что мы подводили победителей [в номинации] «Лучший район», «Лучшая область» в рамках Года благоустройства. Поэтому в целом все показали хорошие результаты.
Если говорить в целом, Гомельская область в целом признана лучшей областью. Из областных городов город Гродно. Далее города второй категории, свыше 50 тысяч населения, это Лида, Новополоцк. То есть все мы, бывая в этих городах, понимаем, какие там тенденции. Если говорить о Гродно, то это вертикальное озеленение. То есть город преобразился в последнее время с учетом оформления мостовых сооружений, городского пространства в виде цветочных арок. И это новые тенденции, то, что сегодня в пространстве позволяет городские территории воспринимать по-другому.
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Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:
Наше предприятие производит более 150 наименований однолетней цветочной рассады, 60 наименований многолетней рассады. Кроме того, поставлена задача по производству не менее 50 тысяч кустов роз разноцветного ассортимента. И около 60 тысяч хризантем будет высажено на улицы города. Кроме того, более 50 тысяч многолетней цветочной рассады будут поставлены на улицы города.
Мы, кроме того, что отгружаем однолетнюю, многолетнюю цветочную рассаду, также готовим и формируем услугу по выращиванию и высадке растений в кашпо. В кашпо объемы производства тоже увеличиваются: на разделительные полосы, на прилегающую территорию. Также будут выставлены эти клумбы. Так вот, объемы производства в денежном выражении услуги по формированию кашпо составят около 600 тысяч рублей, реализация рассады – около 3 миллионов белорусских рублей.
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