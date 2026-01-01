«Оскар» за красоту – победителей конкурса на лучшее благоустройство наградили в Гродно
2025 год был Годом благоустройства. Белорусы поддержали эту инициативу и делали населенные пункты комфортнее и красивее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно были определены семь организаций и предприятий, которые проявили себя и заняли первые места в городском смотре-конкурсе. Тех, кто был особенно активен, наградили.
Победителям вручили денежные премии и памятные статуэтки лидеров. Таким образом в областном центре намерены стимулировать жителей к наведению порядка и украшению своего города.
Поликлинику не узнать. Ранее неприглядное здание обрело свое лицо. Пациентам приятно идти к врачу. Тот случай, когда стены тоже лечат. 4-я гродненская поликлиника в Год благоустройства прошла через полную модернизацию. Зданию 30 лет, ремонт был необходим.
Работа проделана титаническая. 11 пусковых комплексов – и в результате обновленный фасад, входная группа, пандусы, свежая кровля и даже отдельный вход в инфекционный блок, что актуально в сезон простуд. Рядом новые заасфальтированные дорожки, везде скамейки и малые архитектурные формы.
Лариса Кучук, главный врач городской поликлиники № 4 Гродно:
Уже несколько лет назад мечтали об этом благоустройстве, которое завершилось к этому году. Здание приобрело совершенно иной вид. К благоустройству привлекались и сотрудники поликлиники, наши субботники здесь проходили, и все были очень заинтересованы в успешном завершении этого проекта.
Апгрейд поликлиники в городе оценили по достоинству. Медцентр занял первое место по наведению порядка среди учреждений здравоохранения. Тематический смотр-конкурс в Год благоустройства в Гродно учредили впервые, чтобы соревновательный дух помог организациям и предприятиям в украшении своего города. Пришло 70 заявок на победу. Из них комиссия выбрала два десятка лидеров.
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