«Оскар» за красоту – победителей конкурса на лучшее благоустройство наградили в Гродно

2025 год был Годом благоустройства. Белорусы поддержали эту инициативу и делали населенные пункты комфортнее и красивее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно были определены семь организаций и предприятий, которые проявили себя и заняли первые места в городском смотре-конкурсе. Тех, кто был особенно активен, наградили.

Победителям вручили денежные премии и памятные статуэтки лидеров. Таким образом в областном центре намерены стимулировать жителей к наведению порядка и украшению своего города.