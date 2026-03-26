Лучший агрогородок Беларуси по итогам Года благоустройства – посетили Коротьки

Ухоженные улицы и современная инфраструктура. Все это про населенные пункты, которые готовы побороться за звание лучших. И все же победителем по итогам Года благоустройства признан агрогородок Коротьки в Гомельской области. Хорошим бонусом на пути к победе стали работы, которые выполняли к районным «Дажынкам», состоявшимся минувшей осенью. Но это не единственный секрет успеха. Трудиться на благо своего, родного здесь приучают с детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аккуратные клумбы, детские площадки и новое освещение – так встречает гостей агрогородок Коротьки, в котором сегодня живет 380 человек. Каждый из них вносит свой вклад в благоустройство малой Родины - традиция белорусской «толоки» сохранилась здесь по сей день.

Любовь Богданович, жительница агрогородка Коротьки: Всегда у нас «Чистая пятница». Каждую пятницу мы выходим в нерабочее время и убираем улицы агрогородка. Убираем от пластика, от мусора. Стало, конечно, лучше и красивее. Где-то мы тоже подкрашиваем какие-то заборы. Наш агрогородок становится еще ярче, краше.

Александр Шотик, председатель Коротьковского сельсовета: Отреконструировали сам памятник, плюс были выделены большие средства на замену дорожного покрытия асфальтобетона, плюс установили игровые площадки, детские игровые площадки, спортивную площадку. Мы устанавливали совместно с жителями, то есть это были папы, мамы наводили здесь марафет, а большая часть это были папы, которые помогали и цементировать, и устанавливать.

Алина Коновалова, жительница агрогородка Коротьки:

Здесь стало здорово с детьми проводить время не только возле дома, но и сюда выходить с друзьями, находить новые знакомства детям.

В планах на 2026 год – создание веревочного городка в парке и, как говорят жители, «внедрение стандартов уюта» на каждой улице. В Коротьках знают: идеальный порядок начинается со своего двора и личного отношения. Если есть ответственность за место, где живешь, то даже небольшой агрогородок может стать лучшим в стране.