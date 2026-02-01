Реализовано 89 гражданских инициатив – в Совете Республики подвели итоги Года благоустройства

В Беларуси в 2025 году высадили более 33 миллионов цветов, а также больше тысячи деревьев и кустарников. Перевыполнили план по ремонту улично-дорожной сети. Совету Республики удалось объединить усилия общества и государства по благоустройству и наведению порядка. Было реализовано 89 гражданских инициатив. Люди делали кто что может, чтобы помочь навести лоск и красоту: обустраивали дороги, родники, детские площадки, мемориальные комплексы. Народный проект из Гродненской области даже получил развитие в масштабах страны. А форум гражданских инициатив в Гомельском регионе претендует на звание республиканского. Хотя 2025 завершился, но работу по благоустройству намерены продолжать. Красивая, ухоженная, обустроенная страна – это наш бренд, и его нужно поддерживать.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня подвели итоги той работы, которая была выполнена, которую провели депутаты на местах с привлечением населения, а это реализовывалось еще и через гражданские инициативы, что очень важно. Реализация гражданских инициатив прежде всего направлена именно на выполнение работ по благоустройству. И, что важно здесь отметить, что как раз таки выполняются те работы, которые необходимо было сделать в отдельно взятой деревне, в районном центре. И вот сегодня мы увидели, что, действительно, это замечательная инициатива, которая в Год благоустройства нашла свое воплощение в жизнь в более широком масштабе, когда люди собирают свои средства для того, чтобы обустроить дороги, обустроить криничку.

Ну а в год 80-летия Великой Победы, да и вообще всякий раз, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, увековечить память тех, кто погиб, а это обустройство мемориальных комплексов, мест захоронений. Сегодня мы даже сказали о том, что надо посмотреть и вообще на кладбища, которые есть. Возможно там есть еще какие-то захоронения, где может быть уже нет родственников, которые могли бы привести в порядок. И тут нам надо включиться в эту работу.