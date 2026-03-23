Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года

Самый зеленый и уютный, с высоким туристическим потенциалом. Гродно признан лучшим городом страны по благоустройству по итогам 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победа в республиканском смотре-конкурсе стала результатом совместной работы власти, предприятий и самих горожан. И теперь этот импульс развития получает продолжение: областной центр готовится к большому событию – фестивалю национальных культур. В планах – ремонты дорог, реконструкция знаковых объектов, создание тематических скверов и высадка свыше миллиона 400 тысяч цветов. Яркие штрихи большого преображения – в репортаже Галины Буро.

Цветочные ковры – в теплицах «Гроднозеленстроя». Здесь лето круглый год – уже с конца ноября сев семян, чтобы весной пестрая палитра украсила город. Первые цветы, которые высадят к майским праздникам – виола ампельная и обыкновенная – в народе «анютины глазки».

Татьяна Пашкевич, начальник бюро ландшафтных архитекторов предприятия «Гроднозеленстрой»:

Опираясь на опыт прошлого года, на очень холодную весну, мы решили в этом году первыми цветами украсить город виолой, потому что она хорошо приспособлена к заморозкам небольшим, и ее уже в апреле начнем высаживать. Но перед выходом цветов в свет – несколько месяцев кропотливого ухода. Для растений – особый микроклимат, в теплицах поддерживают температуру около 25 градусов выше ноля. Мастер участка растениеводства Ольга Орловская уверена, чтобы вырастить идеальную пеларгонию – одних знаний мало, нужен опыт.

Ольга Орловская, мастер участка растениеводства и торговли предприятия «Гроднозеленстрой»:

Достаточно капризное растение, я хочу вам сказать по поводу ухода. Это растение не любит переливания, любит подкормку частую, любит солнышко, любит хорошую температуру, не ниже 22 градусов – и оно тогда нас начинает радовать хорошим цветением обильным. Бегония, сурфиния, бархатцы, петуния, агератум, сальвия – в этом сезоне коммунальники Гродно высадят свыше 1 миллиона 400 тысяч цветов. Необычные сочетания, новые конструкции и уже фирменный знак города – длинные цветочные заборы – порадуют к лету. К тому же, Гродно готовится к фестивалю национальных культур с новыми локациями, их тоже украсят. По итогам прошедшего Года благоустройства Гродно стал лидером в стране – первое место в республиканском смотре-конкурсе. Награда вернулась в областной центр спустя 9 лет. Для горожан это гордость и новый стимул для развития. На благоустройство страны ежегодно уходит около 2 млрд рублей