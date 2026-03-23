Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года
Самый зеленый и уютный, с высоким туристическим потенциалом. Гродно признан лучшим городом страны по благоустройству по итогам 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победа в республиканском смотре-конкурсе стала результатом совместной работы власти, предприятий и самих горожан. И теперь этот импульс развития получает продолжение: областной центр готовится к большому событию – фестивалю национальных культур. В планах – ремонты дорог, реконструкция знаковых объектов, создание тематических скверов и высадка свыше миллиона 400 тысяч цветов.
Яркие штрихи большого преображения – в репортаже Галины Буро.
Цветочные ковры – в теплицах «Гроднозеленстроя». Здесь лето круглый год – уже с конца ноября сев семян, чтобы весной пестрая палитра украсила город. Первые цветы, которые высадят к майским праздникам – виола ампельная и обыкновенная – в народе «анютины глазки».
Татьяна Пашкевич, начальник бюро ландшафтных архитекторов предприятия «Гроднозеленстрой»:
Опираясь на опыт прошлого года, на очень холодную весну, мы решили в этом году первыми цветами украсить город виолой, потому что она хорошо приспособлена к заморозкам небольшим, и ее уже в апреле начнем высаживать.
Но перед выходом цветов в свет – несколько месяцев кропотливого ухода. Для растений – особый микроклимат, в теплицах поддерживают температуру около 25 градусов выше ноля. Мастер участка растениеводства Ольга Орловская уверена, чтобы вырастить идеальную пеларгонию – одних знаний мало, нужен опыт.
Ольга Орловская, мастер участка растениеводства и торговли предприятия «Гроднозеленстрой»:
Достаточно капризное растение, я хочу вам сказать по поводу ухода. Это растение не любит переливания, любит подкормку частую, любит солнышко, любит хорошую температуру, не ниже 22 градусов – и оно тогда нас начинает радовать хорошим цветением обильным.
Бегония, сурфиния, бархатцы, петуния, агератум, сальвия – в этом сезоне коммунальники Гродно высадят свыше 1 миллиона 400 тысяч цветов. Необычные сочетания, новые конструкции и уже фирменный знак города – длинные цветочные заборы – порадуют к лету. К тому же, Гродно готовится к фестивалю национальных культур с новыми локациями, их тоже украсят. По итогам прошедшего Года благоустройства Гродно стал лидером в стране – первое место в республиканском смотре-конкурсе. Награда вернулась в областной центр спустя 9 лет. Для горожан это гордость и новый стимул для развития.
На благоустройство страны ежегодно уходит около 2 млрд рублей
Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:
Честно говоря, очень хотели победить, вся команда, все жители города Гродно, и очень здорово, что это нам удалось, мы этим очень гордимся. И это новый стимул для того, чтобы двигаться дальше. Огромное внимание мы уделим скверам и паркам в этом году для того, чтобы создать новые локации для горожан и гостей нашего города. Будем заниматься благоустройством и дорог, и микрорайонов частной жилой застройки. Мы все-таки делаем людей счастливее. Знаете, что город Гродно – это город счастливых людей.
А в честь Года белорусской женщины в районе обувной фабрики появится одноименный сквер.
Подробности в видео.