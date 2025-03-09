«Я как экономист немножко ненормальный!» Он разрабатывал первые в мире бытовые дозиметры – интервью с Георгием Грицем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
С папой смешно получилось. Фамилия Гриц. Рядом была деревня Грицы, а еще немножко ближе – Грицковичи. То есть там Грицов как собак.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
То есть папа Гриц и деревня Грицы. Мама Писарук и деревня Писаруки.
Георгий Гриц:
Когда объявили крепостное право, крепостным дали возможность приобрести землю и освободили их. Дед был крепостной при дворе. Он получил освобождение от помещика, поехал в Канаду. Из Беларуси, из деревни, поехал в Канаду, заработал там денег, выкупил себя и выкупил свою семью. Потом поехал еще раз, заработал деньги, выкупил землю и на этой земле посадил очень большой сад. То есть он фактически создал базис для своих будущих поколений.
А отец после войны подбил друга, который был из состоятельной семьи, и они с другом вообще без ничего поехали во Львов, в финансово-торговый институт поступать. То есть какая-то мотивация к более высокому уровню.
Георгий Гриц:
Памяркоўнасць. По большому счету, есть русский синоним, перевод – это рассудительный. Но оно не отвечает. Памяркоўны – это хитроватый, расчетливый. Я стал думать, откуда сформировалась эта памяркоўнасць, где описание нашего характера, белорусскости, найти какой-то фундамент.
У меня два образования, инженерное и экономическое. И я как экономист немножко ненормальный. Мне надо все по полочкам разложить.
Мне кажется, под этот посыл, закодированное слово «Кто мы такие, белорусы?» очень хорошо подходит стихотворение Янки Купалы, которое написано в 1908 году «Хто ты гэткі?» Если ассоциировать это стихотворное изложение и наложить теорию пирамиды Маслоу – от нулевых потребностей, поесть, попить, поспать, до самоутверждения, когда труд, работа становятся для тебя не просто обязанностью, а это наслаждение, это твое. Обратите внимание на слова: «хто ты гэткі? Ты тутэйшы».
Георгий Гриц:
Недавно глава государства встречался с епархами разных конфессий. И там не делилось, ты христианин, ты еврей, ты православный. С этой точки зрения, памяркоўныя – это как раз тутэйшыя, все те, которые живут тут.
Последняя фраза, мне кажется, тоже символичная. «Чым быць хочаш? – Не быць скотам...» Но скот, противоположное значение – человек. То есть не быть скотом, быть человеком с большой буквы. Вот как раз то, что у Маслоу высшая пирамида. И мне кажется, это такая закодированная философия жизни, мировоззрение белорусов.
Александр Осенко:
Кто повлиял на выбор вашей профессии?
Георгий Гриц:
Отец. Он был бухгалтер, ну, такой, странный бухгалтер был. Он сам ремонтировал телевизоры, радиоприемники, сам делал антенны, принимал эти антенны. Я окончил радиотехнический институт. Раньше это был факультет политехнического института. Пошел по линии инженерной.
А второе образование получилось вынужденным. Сама по себе инженерная моя биография тоже очень интересная. Я работал после института в радиотехническом институте, специальное конструкторское бюро. Тогда завод – это и зарплата была, и престижная работа. Я перешел на ПО «Горизонт», специальное конструкторское бюро. Там мы занимались продукцией двойного назначения. Я был главным конструктором многих тем, в течение 10 лет работал.
Александр Осенко:
То есть вы делали стиральные машины с вертикальным взлетом?
Георгий Гриц:
Почти. Не провоцируйте, не скажу. Но сейчас, когда я выступаю как экономист, эксперт, и диспутирую по поводу инновационности, когда обсуждаю вопрос, что такое инновационная продукция, современная, мне даже немножко печально от того уровня, с кем я иногда сталкиваюсь, с экспертами с той стороны. Потому что я прошел это руками. Заканчивал свою эпопею в «Горизонте» – хотелось нового, тогда перестройка была. Главный конструктор, вроде очень интересно, перспективно.
Мы впервые в стране разрабатывали систему кабельного телевидения. Нам наши спецслужбы купили за границей английское оборудование, систему кабельного телевидения, и дали нам – сделайте такое, но лучше, на отечественной комплектующей.
Мы это разбирали. Транзисторы, микросхемы возили на «Интеграл» – специализированные организации, которые делают эти микросхемы. И на моих глазах в течение всего лишь 2-3 лет мы разработали (начиная от микросхемы, заканчивая готовым изделием) наши отечественные системы кабельного телевидения. Они использовались как в военной отрасли, так и в гражданской.
С этой точки зрения, когда мне комсомольцы предложили возглавить первое в республике молодежное хозрасчетное предприятие на «Горизонте», я туда пошел. Тогда, к сожалению, был Чернобыль, и мы у себя на молодежном хозрасчетном предприятии эти навыки, которые я приобрел как главный конструктор, впервые в Советском Союзе, впервые в мире сделали бытовой дозиметр. Он назывался «Поиск». С нуля до серийного производства.
К нам приехали из Тольятти, с автомобильного завода. У них тоже беспокоились по поводу Чернобыля. Они говорят: давайте поменяем машины на ваши дозиметры. Мы поехали, поменяли машины на дозиметры, а потом по этой схеме все руководство «Горизонта» приобрело новые автомобили. То есть такая коммерциализация знаний была.
Георгий Гриц:
Была задумка сделать на базе спеццеха отдельное предприятие. Меня позиционировали как будущего генерального директора, что было очень лестно. И вот я пришел к генеральному директору и говорю: давайте сделаем специализированное предприятие. Он говорит: я понимаю, ты такой крутой, решение же надо принимать в Москве. Я говорю, поеду к министру и привезу бумагу о создании предприятия кабельного спутникового телевидения на «Горизонте». А я министра знал. И вот я поехал в Москву и привез через три недели приказ о создании спецпредприятия в структуре НПО «Горизонт».
К сожалению, там случилась Компартия. Парторгов надо было как-то трудоустроить. И парторга завода «Сигнал» назначили на должность директора этого специализации. Я молодой был, резкий, обиделся, сказал – тогда я уйду.
И как-то перетянулся в экономическую сферу, потому что те знания проектного финансирования, оценки рисков – тогда вообще никто не занимался. То есть я уже изначально тогда отличался от своих коллег, которые занимались экспертным анализом.
Когда вышел этот экспертный анализ на уровень национальной безопасности, меня вызвало руководство и говорит: ты учишь жизни, надо бы как-то подтвердить свой статус бумажкой. И я тогда изучил самостоятельно, сдал экзамены экстерном по экономике, написал диссертацию и защитился по теме национальной безопасности.
Александр Осенко:
Как вы стали именно экспертом, аналитиком?
Георгий Гриц:
Во-первых, когда все-таки компетенции, мои анализы были востребованы, тогда меня стали привлекать уже на какие-то государственные задачи. Михаил Владимирович, когда был председателем Академии наук, тогда был 182-й Указ Ппрезидента.
В тот период все инновационные проекты проходили через Академию наук. И я стоял координатором этих проектов. Потом стали создавать при Совете безопасности уже не только военной спецификой, а Совбез стал заниматься вопросами экономической безопасности.
И я там нашел свою нишу. Точнее, меня привлекли в Межведомственную комиссию по безопасности. Такой нетрадиционный подход к моим компетенциям с точки зрения то, что мне нравится.
Георгий Гриц:
Я вспоминаю выражение Марка Твена: в жизни человека есть два события, когда он родился и когда понял, для чего он родился. С этой точки зрения, мне кажется, рецепт очень важен. Я опять сошлюсь на выражение: мы продолжаем жить в памяти наших детей.
С этой точки зрения, мне кажется, надо прожить так, чтобы в памяти детей, близких за нас было не стыдно, а лучше, чтобы они нами гордились. Если мы все будем руководствоваться этим принципом, я думаю, и страна наша, и наша памяркоўнасць, нашим тутэйшым будет чем гордиться. И те результаты, которых мы достигли, – это будут лишь промежуточные результаты, но на пути коммунистического общества – всеобщее благосостояние, равенство, когда каждый будет заниматься тем, что ему не надо, а тем, чем он хочет заниматься.