«Я как экономист немножко ненормальный!» Он разрабатывал первые в мире бытовые дозиметры – интервью с Георгием Грицем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик. Откуда появилась фамилия Гриц?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

С папой смешно получилось. Фамилия Гриц. Рядом была деревня Грицы, а еще немножко ближе – Грицковичи. То есть там Грицов как собак. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

То есть папа Гриц и деревня Грицы. Мама Писарук и деревня Писаруки. История, как дедушка после отмены крепостного права из Беларуси в Канаду ездил Георгий Гриц:

Когда объявили крепостное право, крепостным дали возможность приобрести землю и освободили их. Дед был крепостной при дворе. Он получил освобождение от помещика, поехал в Канаду. Из Беларуси, из деревни, поехал в Канаду, заработал там денег, выкупил себя и выкупил свою семью. Потом поехал еще раз, заработал деньги, выкупил землю и на этой земле посадил очень большой сад. То есть он фактически создал базис для своих будущих поколений. А отец после войны подбил друга, который был из состоятельной семьи, и они с другом вообще без ничего поехали во Львов, в финансово-торговый институт поступать. То есть какая-то мотивация к более высокому уровню. «Я как экономист немножко ненормальный»

Георгий Гриц:

Памяркоўнасць. По большому счету, есть русский синоним, перевод – это рассудительный. Но оно не отвечает. Памяркоўны – это хитроватый, расчетливый. Я стал думать, откуда сформировалась эта памяркоўнасць, где описание нашего характера, белорусскости, найти какой-то фундамент. У меня два образования, инженерное и экономическое. И я как экономист немножко ненормальный. Мне надо все по полочкам разложить. Мне кажется, под этот посыл, закодированное слово «Кто мы такие, белорусы?» очень хорошо подходит стихотворение Янки Купалы, которое написано в 1908 году «Хто ты гэткі?» Если ассоциировать это стихотворное изложение и наложить теорию пирамиды Маслоу – от нулевых потребностей, поесть, попить, поспать, до самоутверждения, когда труд, работа становятся для тебя не просто обязанностью, а это наслаждение, это твое. Обратите внимание на слова: «хто ты гэткі? Ты тутэйшы».

Георгий Гриц:

Недавно глава государства встречался с епархами разных конфессий. И там не делилось, ты христианин, ты еврей, ты православный. С этой точки зрения, памяркоўныя – это как раз тутэйшыя, все те, которые живут тут. Последняя фраза, мне кажется, тоже символичная. «Чым быць хочаш? – Не быць скотам...» Но скот, противоположное значение – человек. То есть не быть скотом, быть человеком с большой буквы. Вот как раз то, что у Маслоу высшая пирамида. И мне кажется, это такая закодированная философия жизни, мировоззрение белорусов. Мы впервые в мире сделали бытовой дозиметр

Александр Осенко:

Кто повлиял на выбор вашей профессии? Георгий Гриц:

Отец. Он был бухгалтер, ну, такой, странный бухгалтер был. Он сам ремонтировал телевизоры, радиоприемники, сам делал антенны, принимал эти антенны. Я окончил радиотехнический институт. Раньше это был факультет политехнического института. Пошел по линии инженерной. А второе образование получилось вынужденным. Сама по себе инженерная моя биография тоже очень интересная. Я работал после института в радиотехническом институте, специальное конструкторское бюро. Тогда завод – это и зарплата была, и престижная работа. Я перешел на ПО «Горизонт», специальное конструкторское бюро. Там мы занимались продукцией двойного назначения. Я был главным конструктором многих тем, в течение 10 лет работал. Александр Осенко:

То есть вы делали стиральные машины с вертикальным взлетом?

Георгий Гриц:

Почти. Не провоцируйте, не скажу. Но сейчас, когда я выступаю как экономист, эксперт, и диспутирую по поводу инновационности, когда обсуждаю вопрос, что такое инновационная продукция, современная, мне даже немножко печально от того уровня, с кем я иногда сталкиваюсь, с экспертами с той стороны. Потому что я прошел это руками. Заканчивал свою эпопею в «Горизонте» – хотелось нового, тогда перестройка была. Главный конструктор, вроде очень интересно, перспективно. Мы впервые в стране разрабатывали систему кабельного телевидения. Нам наши спецслужбы купили за границей английское оборудование, систему кабельного телевидения, и дали нам – сделайте такое, но лучше, на отечественной комплектующей. Мы это разбирали. Транзисторы, микросхемы возили на «Интеграл» – специализированные организации, которые делают эти микросхемы. И на моих глазах в течение всего лишь 2-3 лет мы разработали (начиная от микросхемы, заканчивая готовым изделием) наши отечественные системы кабельного телевидения. Они использовались как в военной отрасли, так и в гражданской. С этой точки зрения, когда мне комсомольцы предложили возглавить первое в республике молодежное хозрасчетное предприятие на «Горизонте», я туда пошел. Тогда, к сожалению, был Чернобыль, и мы у себя на молодежном хозрасчетном предприятии эти навыки, которые я приобрел как главный конструктор, впервые в Советском Союзе, впервые в мире сделали бытовой дозиметр. Он назывался «Поиск». С нуля до серийного производства. К нам приехали из Тольятти, с автомобильного завода. У них тоже беспокоились по поводу Чернобыля. Они говорят: давайте поменяем машины на ваши дозиметры. Мы поехали, поменяли машины на дозиметры, а потом по этой схеме все руководство «Горизонта» приобрело новые автомобили. То есть такая коммерциализация знаний была. Как ездил к министру в Москву и создавал целое предприятие

Георгий Гриц:

Была задумка сделать на базе спеццеха отдельное предприятие. Меня позиционировали как будущего генерального директора, что было очень лестно. И вот я пришел к генеральному директору и говорю: давайте сделаем специализированное предприятие. Он говорит: я понимаю, ты такой крутой, решение же надо принимать в Москве. Я говорю, поеду к министру и привезу бумагу о создании предприятия кабельного спутникового телевидения на «Горизонте». А я министра знал. И вот я поехал в Москву и привез через три недели приказ о создании спецпредприятия в структуре НПО «Горизонт». К сожалению, там случилась Компартия. Парторгов надо было как-то трудоустроить. И парторга завода «Сигнал» назначили на должность директора этого специализации. Я молодой был, резкий, обиделся, сказал – тогда я уйду. И как-то перетянулся в экономическую сферу, потому что те знания проектного финансирования, оценки рисков – тогда вообще никто не занимался. То есть я уже изначально тогда отличался от своих коллег, которые занимались экспертным анализом. Когда вышел этот экспертный анализ на уровень национальной безопасности, меня вызвало руководство и говорит: ты учишь жизни, надо бы как-то подтвердить свой статус бумажкой. И я тогда изучил самостоятельно, сдал экзамены экстерном по экономике, написал диссертацию и защитился по теме национальной безопасности. Как стал аналитиком?

Александр Осенко:

Как вы стали именно экспертом, аналитиком? Георгий Гриц:

Во-первых, когда все-таки компетенции, мои анализы были востребованы, тогда меня стали привлекать уже на какие-то государственные задачи. Михаил Владимирович, когда был председателем Академии наук, тогда был 182-й Указ Ппрезидента. В тот период все инновационные проекты проходили через Академию наук. И я стоял координатором этих проектов. Потом стали создавать при Совете безопасности уже не только военной спецификой, а Совбез стал заниматься вопросами экономической безопасности. И я там нашел свою нишу. Точнее, меня привлекли в Межведомственную комиссию по безопасности. Такой нетрадиционный подход к моим компетенциям с точки зрения то, что мне нравится. Рецепт жизни от настоящего белоруса