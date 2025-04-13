Европа стала расходным материалом – эксперты обсудили эффект от пошлин Трампа для немецкой экономики

Юрий Кофнер, советник по экономической политике немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ): Да, конечно, торговая война, таможенные пошлины США будут оказывать отрицательный эффект на немецкую экономику, потому что экспортная квота или торговая квота от ВВП Германии составляет где-то 83 %. Поэтому для Германии, конечно, экспорт из США – это где-то 10 % всего экспорта Германии. Это, конечно, значительно. Но за счет перераспределения торговых потоков в среднесрочном плане, эффект все-таки, даже если Трамп введет какие-то пошлины, не будет настолько ужасный, как они нарисуют на стену, где-то минус 1 % от всего немецкого экспорта.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Я дополню коллегу. По поводу последней заключительной части, минус 1 %. Если бы это был рост, как в Китае, плюс 5 %, наверное, с этим можно было мириться. Но сегодня все международные институты говорят о том, что в 2025 году экономика ФРГ вырастет на 0,5 %. Фактически этот минус 1 % выводит в стадию рецессии, даже стагнации. Это один момент.

Второй момент. Вот сейчас вы обсуждаете будущие потери. А давайте немножко посмотрим, что уже Европа понесла, какие потери от такой непродуманной, так сказать, последовательности в русле политики американцев. Сошлемся опять на авторитетное мнение Фон дер Ляйен. Ну куда же выше, да? Вот в январе она озвучила три цифры, которые не просто шокируют, а заставляют задуматься вообще, кто руководит Евросоюзом как таковым, что это за цифры. Энергетические потери, то есть приобретение сырья и энергоресурсов по более дорогим ценам, чем до 2020 года, составили порядка 650 миллиардов евро. Потери европейских компаний составили 1,4 триллиона евро. Потери потребительские (потери рядовых европейцев) – 1,8 триллиона. Вот к этим триллионам добавить еще будущие, фактически, и это международные прогнозные оценки опять говорят, что Европа как таковая выходит в стадию стагнации. Поэтому, в принципе, Европа сегодня, как Украина, стала таким расходным материалом. Им надо очень серьезно, как говорит Александр Лукашенко, взяться за голову и посмотреть вообще, как жить в принципе.