Я теперь не деревенский! Как агрогородки преобразили белорусский сельский быт?

Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Теперь я не деревенский, а почти городской! Скажут местные, а еще жители полутора сотен таких же или похожих населенных пунктов. Все это агрогородок. Словечко, которое ворвалось в лексикон белорусов в начале века и ассоциируется с нашей страной, как, например, картошка или глазированные сырки, но это вовсе не история про смену вывески. Это история про принципиально новое отношение к селу, а еще убедительный ответ тем, кто в теплых городских кабинетах любил порассуждать: а зачем закапывать деньги в сельское хозяйство?