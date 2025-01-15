Я теперь не деревенский! Как агрогородки преобразили белорусский сельский быт?

Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Теперь я не деревенский, а почти городской! Скажут местные, а еще жители полутора сотен таких же или похожих населенных пунктов. Все это агрогородок. Словечко, которое ворвалось в лексикон белорусов в начале века и ассоциируется с нашей страной, как, например, картошка или глазированные сырки, но это вовсе не история про смену вывески. Это история про принципиально новое отношение к селу, а еще убедительный ответ тем, кто в теплых городских кабинетах любил порассуждать: а зачем закапывать деньги в сельское хозяйство?
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:
Как всегда говорит наш Президент, все мы вышли из деревни и понимаем, что деревня – это то связующее звено, та основа, которую если сегодня убрать, то, вполне возможно, зашатается и само государство. Поэтому было принято решение – мы должны были поддержать село, потому что прежними мерками относиться к тем работникам, которые сегодня производят молоко, пашут на полях, работают на технике, не создать им условия для проживания – это был бы путь в никуда. Было принято очень красивое название «агрогородок». Я иногда даже говорил, что мы все с вами агрогорожане, потому что живем в агрогородке. Сельский быт преобразился. Подавалось горячее водоснабжение, просто водоснабжение, асфальтировались улицы, ложились дорожки, чтобы можно было нормально ходить по освещенным улицам. Я в свое время прошел моменты, когда у нас срезали фонари в сельских населенных пунктах из-за того, что не было оплаты за электроэнергию, они просто не горели. Здесь же сделано все наоборот.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это совершенно новый образ села. Это торговля организованная, потребкооперация, которая не просто там присутствовала, а которая организует логистику, в том числе социальную сферу, чтобы те воспитанники, которые там росли, которые знают, что такое сельхозтруд, вернулись туда. С этой точки зрения, я обратил внимание не только на экономическую составляющую, как Президент говорит – малая родина. То есть это не просто о деньгах, а в том числе о сохранении нашей белорусской идентичности. Это толока, куда вернуться можно, где ты отдыхаешь душой.
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