Социсследование «Ожидания общества и приоритеты развития на будущую пятилетку» завершается 21 апреля

Наладить канал взаимодействия человека и государства. Республиканское социологическое исследование «Ожидания общества и приоритеты развития на будущую пятилетку» завершается сегодня. Оно проводилось с 4 апреля. Эксперты использовали как традиционный, так и онлайн-опрос на платформе «Меркаванне.бел», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель проекта – лучше почувствовать и понять современное белорусское общество, с учетом мнения людей очертить контуры «идеального образа» Беларуси на среднесрочную перспективу. Параллельно обобщаются предложения граждан, поступившие на онлайн-платформу «Народная пятилетка». Изучение данных продолжится на постоянной основе Центром анализа гражданских инициатив. Он создан на базе Белорусского института стратегических исследований. За несколько месяцев существования платформы «Народная пятилетка» ее посетили около 7000 человек, которые высказали свыше 2,5 тысячи предложений. Самыми популярными сферами традиционно остаются здравоохранение, образование, ЖКХ, жизнь на селе, молодежная политика и демография.