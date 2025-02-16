Разговор Путина и Трампа – надежда на завершение украинского конфликта? Мнение Георгия Грица

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Предпосылкой однозначно и надеждой однозначно. Говорить о результате, наверное, преждевременно, потому что Дональд Трамп столько на себя взял инициатив, он поставил своеобразный мировой рекорд, по крайней мере, в американской истории, в Соединенных Штатах Америки, по количеству нормативных актов, принятых и отмененных, за весь период двухсотлетнего периода Соединенных Штатов Америки. Поэтому, наверное, надо просто надеяться и верить в этот процесс. То, что в этом процессе задействовано два действительно ведущих игрока мира, наверное, вызывает здоровый оптимизм.