О белорусской экономике и качестве жизни наших людей – Георгий Гриц в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Я вот придумал сделать продукт традиционный и инновационный.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Итак, мы берем наш белорусский творог и амарантовую муку.
Георгий Гриц:
Посмотрим, что получится.
Александр Осенко:
Откуда вы родом?
Георгий Гриц:
Фамилия Гриц. Рядом была деревня Грицы. Подтверждение, что я коренной белорус.
Александр Осенко:
А кто повлиял на выбор вашей профессии?
Георгий Гриц:
Я как экономист немножко ненормальный. Мне надо все по полочкам разложить.
Александр Осенко:
Вы радиотехник в первом образовании?
Георгий Гриц:
Я был главный конструктор.
Александр Осенко:
Стиральные машины с вертикальным взлетом?
Георгий Гриц:
Не провоцируйте, не скажу.
Георгий Гриц:
Ой, как мне стыдно перед женой. Она меня учила готовить сырники. Люда, извини.
Александр Осенко:
А что вот для вас понятие качества?
Георгий Гриц:
Процитирую главу государства. Качество – это не о потребительских свойствах. Это качество уровня жизни.
Георгий Гриц:
Если мы даем завтрак, без кофе никуда не обойдешься.
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