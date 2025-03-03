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О белорусской экономике и качестве жизни наших людей – Георгий Гриц в «Рецепте настоящего белоруса»

03 марта 2025 17:47
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

О белорусской экономике и качестве жизни наших людей – Георгий Гриц в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Я вот придумал сделать продукт традиционный и инновационный.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Итак, мы берем наш белорусский творог и амарантовую муку.

Георгий Гриц:
Посмотрим, что получится.

О белорусской экономике и качестве жизни наших людей – Георгий Гриц в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Откуда вы родом?

Георгий Гриц:
Фамилия Гриц. Рядом была деревня Грицы. Подтверждение, что я коренной белорус.

Александр Осенко:
А кто повлиял на выбор вашей профессии?

О белорусской экономике и качестве жизни наших людей – Георгий Гриц в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Георгий Гриц:
Я как экономист немножко ненормальный. Мне надо все по полочкам разложить.

Александр Осенко:
Вы радиотехник в первом образовании?

Георгий Гриц:
Я был главный конструктор.

Александр Осенко:
Стиральные машины с вертикальным взлетом?

Георгий Гриц:
Не провоцируйте, не скажу.

О белорусской экономике и качестве жизни наших людей – Георгий Гриц в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Георгий Гриц:
Ой, как мне стыдно перед женой. Она меня учила готовить сырники. Люда, извини.

Александр Осенко:
А что вот для вас понятие качества?

Георгий Гриц:
Процитирую главу государства. Качество – это не о потребительских свойствах. Это качество уровня жизни.

Георгий Гриц:
Если мы даем завтрак, без кофе никуда не обойдешься.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 9 марта, в 10:15 на РТР-Беларусь!

# Интервью # Георгий Гриц # Александр Осенко

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