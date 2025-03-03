О белорусской экономике и качестве жизни наших людей – Георгий Гриц в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я вот придумал сделать продукт традиционный и инновационный. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Итак, мы берем наш белорусский творог и амарантовую муку. Георгий Гриц:

Посмотрим, что получится.

Александр Осенко:

Откуда вы родом? Георгий Гриц:

Фамилия Гриц. Рядом была деревня Грицы. Подтверждение, что я коренной белорус. Александр Осенко:

А кто повлиял на выбор вашей профессии?

Георгий Гриц:

Я как экономист немножко ненормальный. Мне надо все по полочкам разложить. Александр Осенко:

Вы радиотехник в первом образовании? Георгий Гриц:

Я был главный конструктор. Александр Осенко:

Стиральные машины с вертикальным взлетом? Георгий Гриц:

Не провоцируйте, не скажу.