Важно найти нишу с высокой маржинальностью! Что выгоднее для страны: торговля или инновации?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что выгоднее по доходности? Торговля либо инновация?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Что больнее: в лоб или по лбу? И так, и так не очень приятно. То есть для того, чтобы выпустить продукт, его надо продать потребителю. Во многих странах концепции, особенно в условиях цепочек добавленной стоимости, в условиях глобализации экономики, четко в мире распределены функции. Кто-то производит, кто-то продает. То есть это глобальный тренд. Поэтому с этой точки зрения надо говорить не о том, что выгоднее, производить или продавать, а что производить, что продавать. То есть я имею в виду, какая товарная номенклатура. И тут начинается история. И опять буду цитировать главу государства. Сегодня маржинальные продукты – энергоресурсы, углеродные ресурсы, газ, нефть – отошли, даже второй, третий десяток.

Георгий Гриц:

Сегодня наиболее динамично развивающиеся компании, Forbs-2000, другие компании в рейтингах, из 10 наиболее рентабельных маржинальных компаний девять компаний – это сфера инновации, инновационные технологии, IT-сфера, биотехнологии, микроэлектроника и так далее. Только саудовская нефтяная компания «затесалась» в этот топ-10. Поэтому важно нам найти эту нишу, инновационную, где очень высокая маржинальность. Тут надо решать вопросы комплексные. Да, мы можем сделать какой-то продукт, но главное, чтобы он использовался где-то в реальном секторе, в том числе в экспортных поставках, в экспортных проектах, в управлении проектами.