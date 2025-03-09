Важно найти нишу с высокой маржинальностью! Что выгоднее для страны: торговля или инновации?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что выгоднее по доходности? Торговля либо инновация?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Что больнее: в лоб или по лбу? И так, и так не очень приятно. То есть для того, чтобы выпустить продукт, его надо продать потребителю. Во многих странах концепции, особенно в условиях цепочек добавленной стоимости, в условиях глобализации экономики, четко в мире распределены функции. Кто-то производит, кто-то продает. То есть это глобальный тренд. Поэтому с этой точки зрения надо говорить не о том, что выгоднее, производить или продавать, а что производить, что продавать. То есть я имею в виду, какая товарная номенклатура.
И тут начинается история. И опять буду цитировать главу государства. Сегодня маржинальные продукты – энергоресурсы, углеродные ресурсы, газ, нефть – отошли, даже второй, третий десяток.
Георгий Гриц:
Сегодня наиболее динамично развивающиеся компании, Forbs-2000, другие компании в рейтингах, из 10 наиболее рентабельных маржинальных компаний девять компаний – это сфера инновации, инновационные технологии, IT-сфера, биотехнологии, микроэлектроника и так далее. Только саудовская нефтяная компания «затесалась» в этот топ-10.
Поэтому важно нам найти эту нишу, инновационную, где очень высокая маржинальность. Тут надо решать вопросы комплексные. Да, мы можем сделать какой-то продукт, но главное, чтобы он использовался где-то в реальном секторе, в том числе в экспортных поставках, в экспортных проектах, в управлении проектами.
Александр Осенко:
У нас есть такие положительные примеры, где это реализовано?
Георгий Гриц:
Очень неплохие проекты у нас с точки зрения цифрового правительства. Мы входим в топ ведущих стран по цифровизации органов госуправления. То же самое в IT-сфере. «Планар» есть, Институт радиоматериалов, «ИНТЕГРАЛ». У нас есть наработки. Но тут не надо тешить себя иллюзиями.