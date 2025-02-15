Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Как внутри Запада развернулась борьба между сторонниками переговоров и желающими бросить Союзному государству прямой вызов на Балтике?

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Вашингтон идет на переговоры только потому, что Россия победила.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Говорить о результате, наверное, преждевременно, потому что Дональд Трамп столько на себя взял инициатив. Он поставил своеобразный мировой рекорд по количеству нормативных актов, принятых и отмененных за весь 200-летний период в США.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Итог этого противостояния, если оно будет дальше так эскалироваться, только один – ядерная война. Трамп этого, конечно, не хочет. Он бизнесмен, он хочет зарабатывать деньги, а не похоронить мир.