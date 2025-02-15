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Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»

15 февраля 2025 16:55
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Как внутри Запада развернулась борьба между сторонниками переговоров и желающими бросить Союзному государству прямой вызов на Балтике?

Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:
Вашингтон идет на переговоры только потому, что Россия победила.

Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Говорить о результате, наверное, преждевременно, потому что Дональд Трамп столько на себя взял инициатив. Он поставил своеобразный мировой рекорд по количеству нормативных актов, принятых и отмененных за весь 200-летний период в США.

Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Итог этого противостояния, если оно будет дальше так эскалироваться, только один – ядерная война. Трамп этого, конечно, не хочет. Он бизнесмен, он хочет зарабатывать деньги, а не похоронить мир.

Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):
Нужно пожелать успехов руководителям двух супердержав, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, и твердости. И я тогда надеюсь, что все-таки результат будет нами всеми замечен.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 16 февраля, 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Василий Фатигаров # Георгий Гриц # Джон Вароли

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