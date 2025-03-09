Что такое качество по мнению Георгия Грица? Узнали из первых уст

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Что для вас как для экономического аналитика, эксперта в этой области – понятие «качество»?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

К нему надо подходить, с моей субъективной точки зрения как эксперта, с двух позиций. Качество как формализованный какой-то процесс. Есть параметры – значит, продукт качественный. Помните эти пять звезд? Инновационность, безопасность и так далее.

Практически все эти критерии очень не определены. Что такое инновационность? Если взять понятийный аппарат, то там прямо так и сказано – это новый продукт для производства, новый продукт для страны и/или новый для зарубежных конкурентов.

Согласитесь, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Сделать инновационный продукт за относительно небольшие деньги по отношению к зарубежным конкурентам, а там на порядок отличается, – это сложно. Но мне кажется, процитирую главу государства, эта местечковость, корпоративность абсолютно не нужна. Это один вопрос, с точки зрения потребительской.

Но! Опять процитирую главу государства, который трактовал, как он понимает качество. Он говорит, качество – это не потребительское свойство, а это качество менеджмента, качество уровня жизни, качество безопасности, в том числе страны. Во многом даже формально ГОСТированный продукт при плохом качестве менеджмента может выкатиться в очень неудобный, несоответствующий критериям продукт.