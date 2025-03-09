«Это и благо, и своеобразный вызов!» Георгий Гриц об участии Беларуси в ШОС и БРИКС

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Наше участие в таких структурах является логичным следствием структуры нашей экономики. О чем я хочу сказать? И Президент говорит, и статистика говорит. Если мы за 100 % возьмем тот продукт, который выпускается в Республике Беларусь, 61 % мы должны продать на экспорт. Много это или мало? Мы занимаем по этой пропорции 14-е место в мире.

Есть такие аналогии. Помните, Соединенные Штаты Америки говорят, мы великие, мы экспортируем, они находятся на 124-м месте. Российская Федерация – они находятся на 101-м месте в мире. То есть мы экспортоориентированная страна, наша экономика. Это и благо, и своеобразный вызов, потому что мы конкурируем на внешних рынках, не внутри, сами с собой, даже не на российском, а с мощными транснациональными компаниями.

Сегодня и ШОС, и БРИКС в совокупности занимают более 50 % мирового ВВП. Для сравнения отмечу, что доля Соединенных Штатов Америки – в районе 14 %. ШОС, БРИКС – 51 %. Даже угрозы Трампа, при всем уважении к нему, что я обложу 100 % пошлин, – просто популистские, они не имеют под собой оснований.