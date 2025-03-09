«Это и благо, и своеобразный вызов!» Георгий Гриц об участии Беларуси в ШОС и БРИКС
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Георгий Гриц, экономический аналитик.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Потенциал нашей республики в ШОС и БРИКС.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Наше участие в таких структурах является логичным следствием структуры нашей экономики. О чем я хочу сказать? И Президент говорит, и статистика говорит. Если мы за 100 % возьмем тот продукт, который выпускается в Республике Беларусь, 61 % мы должны продать на экспорт. Много это или мало? Мы занимаем по этой пропорции 14-е место в мире.
Есть такие аналогии. Помните, Соединенные Штаты Америки говорят, мы великие, мы экспортируем, они находятся на 124-м месте. Российская Федерация – они находятся на 101-м месте в мире. То есть мы экспортоориентированная страна, наша экономика. Это и благо, и своеобразный вызов, потому что мы конкурируем на внешних рынках, не внутри, сами с собой, даже не на российском, а с мощными транснациональными компаниями.
Сегодня и ШОС, и БРИКС в совокупности занимают более 50 % мирового ВВП. Для сравнения отмечу, что доля Соединенных Штатов Америки – в районе 14 %. ШОС, БРИКС – 51 %. Даже угрозы Трампа, при всем уважении к нему, что я обложу 100 % пошлин, – просто популистские, они не имеют под собой оснований.
Георгий Гриц:
Поэтому участие в таких структурах, международных организациях, которые, кроме того, что доля экспорта и доля ВВП, они динамично развиваются, они все время растут. В 2-3 раза их темпы роста выше, чем темпы роста G7, которые себя считают правителями мира. То есть объективно это очень важный стратегический подход, крайне важный. И сейчас его надо реализовать, но тоже надо понимать.
Говорят: где результат? Это игра в долгую. Те рынки несвободны, те рынки заняты. Нам надо кого-то потеснить или взять нишу растущую и туда войти. Поэтому мы и меняем стратегию. Обратите внимание, глава государства в прошлом году очень активно ездил в Африканский континент. Глава правительства, профильные организации. Мы уже говорили не только продать наши тракторы, сельхозтехнику, продукты питания, а мы говорили о реализации инвестиционных проектов.
Давайте мы обучим ваших людей, давайте мы создадим инфраструктуру, давайте создадим какие-то локальные центры, которые потом от ваших локальных центров будем продавать соседям. То есть мы их заинтересовываем, мы их мотивируем, мы создаем новые рабочие места.